Мнение: Как реклама могла бы решать государственные проблемы

Русские производители, которые притворяются иностранными — это ненормально. Ну, вы знаете, когда на обогревателе идёт большая надпись Filzlaus Swiss латинскими буквами, а реально он делается в Китае по заказу русских предпринимателей. Или когда нижнее бельё продаётся под маркой Zoccola, как будто оно итальянское, но на самом деле его шьют в Иваново, на русской фабрике.

Получается замкнутый круг. Русских марок мало, и они выглядят из-за этого несколько лубочными, нарочитыми, как татуировка «славянин» на всю грудь или узорчатый кокошник. Обыватель думает, будто обычный товар на полке магазина должен быть иностранным, и товары идут ему навстречу — мимикрируют под европейские и американские. В качестве дополнительного бонуса мы имеем устойчивый миф «в России ничего не производится».

Другой пример — демографический вопрос. Чтобы вернулась норма на многодетность, надо, чтобы большие семьи стали модными. Чтобы в рекламе условного сока показывали не семьи, в которых один ребёнок, а семьи, в которых не менее четырёх детей. Чтобы обязательным признаком статуса стали не только дорогие автомобили и дома, но и большие семьи.

А что мы видим в реальности? В реальности мы видим масштабную рекламную компанию, которая идёт через соцсети с Запада. Тезисы этой компании — быть родителем стыдно (термин «онажемать»), быть многодетным родителем — вообще позор, а самое лучшее — покрасить волосы в синий цвет и быть передовым меньшинством.

Сейчас социальная реклама в России работает неуклюже и непрофессионально. Вешают на улицах плакаты в духе «не делай аборт, зачем тебе много денег, заведи лучше много детей» (я не шучу). Посыл в том, что быть многодетным — это бедность и страдание, что-то типа инвалидности. Идёт противопоставление: вот стройная стильная девушка в дорогом авто, а вот пешочком по тротуару идёт серая мышь со своими тремя детьми.

Понятно, что такая вредительская реклама даёт скорее обратный эффект. Надо делать ровно наоборот. Вот стройная стильная девушка в дорогом авто и с тремя детьми, а вот немодная серая мышь печально вздыхает на обочине жизни, так как выбрала западные ценности.

Размер рекламного рынка в России — полтриллиона рублей в год. И если бизнес из года в год тратит такие деньги, вы можете быть уверены, что зарабатывает с рекламы он больше, чем полтриллиона. Следовательно, реклама работает: она действительно заставляет нас с вами предпочитать одни товары другим.

Так как у государства есть задачи по пропаганде, государство может использовать рекламу с выгодой для себя. К примеру, никто не мешает нанять футболистов, певцов и светских львиц, чтобы они заходили в магазин в компании ватаги своих детишек и спрашивали у продавца, точно ли выбранный ими товар сделан в России. Или, как вариант, загнать в нужные государству рамки коммерческую рекламу: ввести дополнительный налог в 5% на продажу брендов с иностранными названиями и установить требование, согласно которому в рекламе статусных товаров надо показывать семьи как минимум с четырьмя детьми.

Мы вот уже 30 лет живём при капитализме, у нас за это время выросло целое поколение талантливых рекламщиков. Теперь остаётся только воспользоваться их услугами: спросить, как государство может продвинуть те или иные ценности, а потом поступить в соответствии с полученными рекомендациями.