Скандалы: Удобрительный бизнес

Почему «ФосАгро» Андрея Гурьева предпочитает управлять компанией через трасты

Группа «ФосАгро» заявила о росте производства минеральных удобрений: продажи за 9 месяцев этого года составили более 8,3 миллиона тонн. Тем не менее есть опасения, что финансовое состояние компании напоминает нечто вроде финансовой пирамиды. Согласно одной из версий, семья Гурьевых, которым принадлежит более 48 процентов акций «ФосАгро», не сильно заинтересована в ее развитии, предпочитая выкачивать из предприятия деньги.

Любовь к офшорам

Группа «ФосАгро» — крупнейший в России и третий в мире поставщик фосфоросодержащих удобрений. По данным Форбс, семья Гурьевых заняла в этом году 24-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России с общим состоянием 4,8 миллиардов долларов.

В рейтинг Форбс глава семьи Андрей Гурьев попал с момента создания списка самых богатых бизнесменов, еще в 2005 году. Он занимался и политикой, двенадцать лет был членом Совета Федерации от Мурманской области.

В 2013 году Андрей Гурьев отказался от этой должности. Он объяснил это желанием сконцентрироваться на развитии бизнеса. Но высказывались предположения, что уход из Совета Федерации мог быть связан с наличием у Андрея Гурьева дорогой недвижимости в Англии, а это было законодательно запрещено в 2013 году. Речь шла о расположенном на участке 4,5 га старинном здание Витанхерст стоимостью 50 млн фунтов, размеры которого в Лондоне превосходит только Букингемский дворец.

Про компанию «ФосАгро» стоит напомнить, что она появилась в 2001 году на базе химических активов «Менатеп Групп», где Андрей Гурьев трудился более 15 лет. В 2001-м Гурьев возглавляет совет директоров ООО «Апатит» – структурного подразделения группы, курирующего крупные месторождения. В 2003 году началось «дело ЮКОСа».

Генеральная прокуратура вскоре сделала вывод, что госпакет компании «Апатит» был приватизирован незаконно: именно эта история стала одним из эпизодов уголовного дела №1 против Михаила Ходорковского* (признан иностранным агентом, террористом и экстремистом в РФ) и Платона Лебедева.

СМИ сообщают, согласно одной из версий, с момента получения контроля над ОАО «Апатит» группой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Андрей Гурьев создал сеть посреднических фирм, в том числе в российской офшорной зоне в Калмыкии, со сложной системой соподчинения и контроля.

Якобы с целью ухода от налогов Гурьев мог постоянно регистрировать новые фирмы, закрывая старые. Многие из фирм, через которые ОАО «Апатит» реализовало свою продукцию — ЗАО «Апатит-Трейд», ООО «ФосАгро-Маркетинг», ООО «Дин» и другие, имеют признаки фиктивности. Впрочем, для Гурьева неприятностей «дело ЮКОСа» не доставило, а сам он вскоре получил контроль над «ФосАгро».

Андрей Гурьев-младший работает в холдинге с 2004 года. Учился в Англии. Начинал карьеру экономистом дирекции по экономике и финансам, позднее занимался вопросами экспорта удобрений. С апреля 2011 года занимал пост заместителя гендиректора, а в июне был по совместительству назначен исполнительным директором ЗАО «ФосАгро АГ». В 2013 году он стал новым гендиректором крупнейшего российского производителя фосфорных удобрений «ФосАгро».

Действия руководителей компании вызывают немало вопросов. Вот, например, в 2020 году «ФосАгро» разместила еврооблигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в январе 2025 года. Но двумя годами ранее, в аналогичной ситуации, Андрей Гурьев заявлял, что это улучшит структуру долгового портфеля, который тогда составлял порядка 110 млрд рублей. При этом предполагалось, что деньги должны пойти на погашение более дорогого облигационного займа, размещённого «ФосАгро» еще в 2013 году.

Поэтому СМИ предполагали, что финансовое состояние компании может напоминать финансовую пирамиду по типу «МММ» Сергея Мавроди, когда новые поступления средств (в данном случае, кредитных) служат лишь обслуживанию более старого долга.

В марте этого года, после того как Евросоюз включил Гурьевых в новый санкционный список, Гурьев-младший ушел с поста генерального директора химического холдинга «ФосАгро» и покинул совет директоров. Также состав совета директоров покинул его отец.

В ноябре Минфин США включил в SDN List другие компании семьи Гурьевых, в том числе зарегистрированные в Калининграде МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла», владеющие 43,66% акций «ФосАгро». Эти МКООО вошли в SDN List наряду со швейцарскими Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, следует из сообщения OFAC. Через эти компании Гурьевы владели основным пакетом акций «ФосАгро» до весны 2022 года.

А весной этого года эти компании были перерегистрированы в российскую юрисдикцию: «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла» стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). По данным, указанным на сайте «ФосАгро», акции этих МКООО переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются Андрей Григорьевич Гурьев, его супруга и дочь.

Дивиденды по плану

По мнению экспертов, несмотря на то, что компании, которые контролируют «ФосАгро», не имеют прямого отношения к США, факт введения санкций может существенно осложнить их операции — в частности, выплату дивидендов. Но пока эти опасения не подтвердились.

В начале ноября группа «ФосАгро» выплатила своим акционерам многомиллиардные дивиденды за первое полугодие 2022 года. Фактически Гурьевы получили большую часть дивидендов себе — 48,4 млрд рублей, т.е. почти $800 млн. Если довериться информации компроматных телеграмм-каналов, теперь Гурьев пытается пробить спецразрешение на перевод денег на Кипр. При этом СМИ сообщают о том, что владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев якобы не желает, чтобы в крупных Telegram-каналах публиковались статьи о нем. И вроде как или он, или кто-то в его интересах сотрудничает с компанией Zavesa Media, которая предлагают удаление негативной информации из сети и организацию и блокировки ее дальнейшего размещения.

Как бы то ни было, крупные дивиденды от «ФосАгро» получили не только Гурьевы. 20,8 млрд руб. (320 млн долларов) достались жене ректора Горного университета Владимира Литвиненко – Татьяне. Она второй крупнейший акционер производителя удобрений после семьи Гурьевых. Владимир Литвиненко передал Татьяне почти всю долю в «ФосАгро» — 20,60%. По слухам, она была получена за покровительство и помощь в решении различных проблем.

Спасительные трасты

У «ФосАгро» неоднозначная репутация. Сегодня компания ведет целую серию судебных процессов за рубежом. Так, в прошлом году Лондонский суд принял к рассмотрению иск сооснователя «ФосАгро» Александра Горбачева к Андрею Гурьеву-старшему. Горбачев требует признать своё право на 24,75% акций структуры. Сумма иска составляет 160,5 млрд рублей.

В высокий суд Лондона подал иск и руководитель налогового управления «ФосАгро» Игорь Сычев, который претендует на 1% акций. Сычев утверждает, что в 2000-е годы сумел «разрулить» многомиллиардные претензии ФНС России, чем сэкономил компании 300 млн рублей. Якобы за это Гурьев пообещал ему 1% акций компании, но этих обещаний не выполнил. На тот момент 1% стоил свыше $50 млн.

Эксперты считают, что добиться компенсации от Гурьева будет крайне трудно. Главным образом потому, что все связанные активы, включая международных трейдеров компании, переданы в трасты. А вот найти хозяев этих трастов — очень трудное и дорогостоящее дело. Впрочем, точку в этих вопросах ставить еще рано. Как говорится, было бы желание.

Также не стоит сбрасывать со счетов и опасения по поводу финансового состояния «ФосАгро». Как-то подозрительно выглядят некоторые действия ее руководителей. Да и их многолетний опыт работы семьи с офшорами говорит сам за себя. Так, что время покажет, обоснованы эти подозрения, или нет.

*Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Александра Волкова

Оригинал материала: “Наша Версия”