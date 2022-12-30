Личное: “Хороший знак”

Курс про поле закончился.

И хотя на нем почти ничего не было про рыбалку (про поле и рыбалку будет следующий курс), все-таки общее представление о поле давалось, поэтому попробуем разобрать это письмо с точки зрения перекосов в поле автора.

Перекосы в поле возникают, когда СЗ одного намного больше, чем другого.

Это называется дисбаланс со всеми вытекающими: минус в дисбалансе страдает, сливает энергию и ресурсы, становится липким, растит корону, а плюс в дисбалансе страдает тоже, испытывает чувство вины, раздражается, становится злым и несчастным и тоже теряет энергию.

Все последствия дисбаланса вы хорошо знаете, однако большинство до сих пор не научились видеть причины дисбаланса.

Перекос в поле возникает не просто так, а потому что тот, чья СЗ меньше, делает шаги мимо границ. Если бы такой человек держался в границах, СЗ его либо выросла бы, либо СЗ второго стала меньше. Хорошее видение поля защищает от роста дисбаланса! Поле само по себе стремится к балансу, ему просто не надо мешать. А люди мешают из-за короны.

СЗ может быть немного меньше, в этом нет ничего страшного, небольшой дисбаланс в отношениях никому не вредит, а главное поле все равно стремится к балансу и со временем дисбаланс исчезает или начинается в другую сторону, то есть отношения балансируют туда-сюда как живой организм. Разглядывать в микроскоп, у кого больше минус, никому не нужно, нерыбы часто даже любят, когда их минус побольше. Вредит только большой дисбаланс, а от большого дисбаланса полностью защищают хорошие границы.

Именно из-за шагов мимо границ (сливов и косяков) дисбаланс в поле растет. А без таких шагов не растет.

Давайте посмотрим на примере этого письма.

anna_graff

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Моя ситуация касается конфликта в отношениях и буду благодарна за разбор. В моей голове есть примернее понимание, что делать, но вдруг оно не верное.

Мы с моим мужчиной знакомы почти год, 5 месяцев отношений вживую, потом 5 месяцев онлайн, мне пришлось уехать по работе и семейным делам в России из Таиланда.

О себе: 36 лет, в разводе, есть сын 10 лет, свой велнес бизнес с социальной активностью, из Спб, недавно взяла квартиру в ипотеку в центре города; симпатичная, стройная, занимаюсь йогой и фитнесом, хобби, широкий круг общения. Мне кажется, я Беладонна в большей степени. Иногда наблюдаю Золушкины черты, хотя может это мои фантазии.

(Опасные фантазии, надо сказать. Понятно почему?)

О нем: почти 36 лет, израильтян, никогда не был женат, детей нет, живет на ренту от сдачи недвижимости в сша, не работает, занимается спортом, большой круг общения здесь на острове, очень харизматичный, остроумный и весёлый, 6 кубиков пресса. Возможно, он Онегин, но не сильно замороженный. Секс с ним волшебный.

Наши отношения начались с небольшого дисбаланса с моим минусом, но спустя непродолжительное время наши отношения стали более равномерными, хотя с его и моим характерами и особенностями разных менталитетов мы периодически делали друг другу нервы, что придавало некой перчинки в целом. Я первая призналась в любви, почти сразу, он сказал, что любит месяца через два. И я видела, что это правда. Уезжала я на ноте, что мы сохраняем отношения и снова встречаемся в Таиланде через 3 месяца. Через 3 месяца не вышло – ему пришлось улететь к себе в Израиль. В итоге я первая в середине декабря вернулась в Таиланд, в его дом.

(Дисбаланс был с самого начала. Автор это видела, а потом закрыла на это глаза. Она стала думать, что у них баланс. Поэтому вместо собственных щипцов она видела “мы” и какие-то общие “ноты”. Мужчина, по всей видимости, новой встречи избегал, хотя прямо не отказывался. То есть изначально дисбаланс был небольшой, а потом подрос. Тогда как автор решила, что дисбаланс стал балансом, и только поэтому стала косячить и сливаться. Начала еще до своего отъезда наверняка, а в новую встречу продолжила с новой силой)

За время его отсутствия в дождливый сезон там все пропиталось плесенью, паутиной и пылью. Я отдраила весь дом, купила новые подушки, наматрасник, постельное белье, кое-что в ванну и на кухню, мебелишки, закупила продукты в холодильник и приготовила ужин к его приезду. В общем, уровень стерильности и уютности на мой вкус прекрасный.

(Очень много вложений, как вы видите. Часть она обесценивает даже, чтобы не видеть слива. “Мебелишки” говорит про мебель. Целая куча вложений. Как если бы они уже были постоянной парой или даже мужем и женой. Обратите внимание, такой перекос вложений – именно от того, что она считает их прочной парой. Хотя ничего в их паузе на это не намекало, но автору хватает короны)

Вечер икс, я его встречаю на машине на пирсе, обнимаемся, у обоих глаза на мокром месте, ручки-коленки трясутся, сердце стучит у меня где-то примерно везде.

Заходим в дом, он: вау, неужели это мой дом! Так, ты мне должна сказать сколько ты потратила, я тебе верну. Надо сдать его на Новый год, мы заработаем кучу денег! (И смеётся)

(Ему неловко от ее слива, он пытается как-то компенсировать. Людям всегда почти неловко от перекоса чужих вложений, когда значимость вкладывающегося мала. Они чувствуют, что от них ожидают любви, но дать не могут)

Я, конечно, не сказала сколько денег, я не собиралась эти траты шерить.

Вечерний, слегка неловкий секс. У него ещё герпес на губе вышел, без поцелуев особо.

(От слива люди часто начинают смотреть свысока на того, кому сливаются. Так корона пытается компенсировать слив. Надевает колпачок на партнера. И в сексе неловок и с герпесом, эх Бедняша)

На следующий день он начал разбирать свои вещи, был немного отстранён от меня и мне казалось как-будто избегает контакта. Ну я не пушила, думаю, ладно, отвык от меня или че ещё. Но была приветлива, обнимала, целовала, заботилась. Вечером пошли на пати к друзьям, там тоже что-то смотрю он ещё будто не здесь. Но я как-то все на личный счёт восприняла, вечером в душе даже расплакалась. Но при нем виду не показывала, щи не выкатывала, улыбалась, понимала, что надо выровнять как-то положение всего.

(Если бы она видела дисбаланс, она бы вела себя деликатней, во всех отношениях. И плюс его бы не рос, а уменьшался. Но автор недоумевает и обижается, хоть и старается прятать обиду. Само недоумение и обида ее говорят о том, что она соотношение сил в поле совсем не видит)

На следующий день начал спрашивать куда подевались подушки с террасы. Я говорю, они протухли, я их выкинула и купила новые. Потом я готовила обед, он заходит в кухню и спрашивает где такая красная штучка и такая вот другая штучка, не могу найти, я ищу их очень-очень. Я говорю, похоже я их выкинула в аффекте уборки. А там эти штучки – я бы никогда не подумала, что они могут какую-то ценность представлять. И тут нашла коса на камень – стал докапываться до всего: «где эти подушки? Где эта бумажка? Где овощерезка? Не, я тебя не обвиняю, но ты скажи кто тебе дал право выкидывать мои вещи? Эти вещи (те красные штучки) это подарок моей мамы и очень дороги для меня!»

(К сливу ее добавились косяки, и довольно большие. Добавились еще тогда же, когда и слив был. Она настолько чувствовала себя хозяйкой, настолько была воодушевлена своей щедростью, настолько была в слиянии, что выкидывала ее вещи так, будто он – ее половинка. Даже с вещами мужа так поступать нельзя, а уж с вещами почти чужого мужчины тем более. Здесь понятно, как корона подводит? А как слив связан с косяками очевидно?)

Тут я полностью осознаю свой косяк – я восприняла его дом слишком своим и превысила возможности, про какое-то его вещи я кидала ему фото и спрашивала нужно не или выкинуть? А некоторые с лёгкой моей руки ушли в мусор. За что я сотню раз извинилась, все, что я выкинула – я купила новое. Но оно блин реально было капец старое, но я ступила, что все это надо было просто отложить. Про подушки мое объяснение он принял, что я не позволю ему и себе портить кожу, лёжа на подушках где завелась новая органика, не совместимая с нашей кожей.

(Она могла бы не портить себе кожу об его подушки и ехать спать в другое место. Но она убеждена, что это ее дом и ее собственный мужчина, поэтому приводит такой аргумент)

Вчера вроде начал отходить, уже сам идёт на контакт, спрашивает что ещё купить на кухню, заказал мне фен (я свой оставила в спб). Начали дурачиться в кровати, вижу о боги, неужели, эрекция, а то я думала, все конец, желание в мою сторону убито. Потом целовала его в грудь, тоже отвердевание в трусах, думаю, хороший знак. Но секс не инициировал. Хотя до этого, до нашей разлуки он инициировал секс каждый день. Но вроде день хорошо по сравнению с предыдущим прошёл. Шутил на тему выкинутых вещей, я говорю, слушай, лучше сразу меня убей, но мусолить эту тему я больше не могу.

(“О боги, неужели”, – победоносный клич. Баг Доярка – любимая сестра бага Штурмана, вместе с Ищейкой. Но Ищейку автор держит в наморднике. В начале письма есть на это указание. Кто найдет?)

Сегодня он нашёл ещё одну пропажу и давай меня пушить, типа где оно? Я понимаю, что все, это предел. И похоже, что это уже повод до меня докопаться. Я говорю: не знаю. Точно не знаешь? Я видел ее когда мы говорили по видео в тот день, когда ты приехала. Я молчу, он пушит – где она? Я понимаю, что я на грани разреветься, беру ключи от машины и ухожу со словами «до скорого».

В итоге, пока его не было дома, я вернулась, собрала сумку вещей первой необходимости, домой не хочу. Если он за каждую херьню, за что я и так извинилась, компенсировала как могла, меня огревать будет, то я к такому не готова. Думаю, пожить в отеле.

Правильно ли мне кажется, что после разлуки он сам не понимает, чего он чувствует и хочет, со мной или нет? В режиме вялотекущего конфликта я быть не хочу, ощущать себя нежеланной в постели и в доме тоже не хочу, итак я почти превратилась в унылую какашку. Пусть да, я виновата в конфликте, но как мне теперь сделать, чтоб выйти из конфликта без потерь и сохранить отношения на выгодных для меня условиях?

(Автор думает, что я дед Мороз и могу достать из мешка волшебную палочку, которая превратит ее сливы и косяки в корм и пики)

Мне кажется важным сказать, что мне иногда кажется, что мы разные по оз и по этому я иногда думала ранее, что нам бы расстаться. Я правда его люблю всем сердцем, но в такие моменты я начинаю думаю нахера козе баян, но думаю, что это вреднючий ЗВ и в таком ключе не стоит думать.

(ЗВ не было бы, если бы она видела, что баян козе никто не предлагает)

Не смотря на то, что я понимаю, что с ним семьи не построишь (а я хотела бы), я хочу быть с ним даже временно если (учитывая, что все в этой жизни временно).

Спасибо