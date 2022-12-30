 

Песков объяснил невозможность скорого возвращения к общению Путина со СМИ в допандемийном формате

30.12.2022, 14:50, Новости дня
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Прессе пока не стоит надеяться на возобновление формата общения с президентом Владимиром Путиным в том виде, который был до пандемии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Честно говоря, вряд ли оно (общение президента с представителями СМИ) будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, сейчас идет процесс мутации коронавируса, и происходят сильные эпидемиологические «волны разных штаммов гриппа».

Он подчеркнул, что это обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и его здоровье, принимать меры безопасности.

«Конечно, в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности», – отметил представитель Кремля.

По этой причине ожидать возвращения прежнего общения с главой государства ошибочно.

«По мере того, как волны (вирусов) будут уходить в нижнюю точку, тогда можно будет в более свободном режиме общаться», – указал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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