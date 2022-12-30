 

В находящемся под контролем Украины Краматорске демонтировали бюст поэта Александра Пушкина

30.12.2022, 14:50, Новости дня
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Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтирован в городе Краматорске Донецкой народной республике, находящимся под контролем Украины, сообщили местные СМИ.

Украинское издание «Клименко тайм» опубликовало фотографию из Краматорска, на ней виден только постамент, бюст Пушкина отсутствует, передает ТАСС.

До Великой Отечественной войны в городском парке Краматорска, носившем имя поэта, стоял его памятник, уничтоженный во время немецко-фашистской оккупации. В 1957 году на его месте был установлен бюст, который неоднократно реставрировали.

В ноябре 2022 года мэр города Александр Гончаренко заявлял, что власти не могут демонтировать бюст Пушкина из-за нехватки денежных средств.

Ранее памятники Екатерине II и полководцу Александру Суворову снесли в Одессе.

До этого памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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