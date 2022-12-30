 

Кулеба назвал получение Украиной ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия

30.12.2022, 14:50, Новости дня
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Получение Украиной комплекса ПВО Patriot станет психологическим переломом в поставках оружия Киеву, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев больше года боролся, чтобы получить это оружие. Поставки он назвал психологическим переломом, так как Украина с самого начала слышала отказы от США на просьбу отправить ЗРК Patriot.

«И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала», – сообщил Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина», передает РИА «Новости».

Получение одобрение поставок оружия для Украины он сравнил с «компьютерной игрой», в которой переходишь от уровня к уровню. Он добавил, что обсуждение других поставок оружия не будет сложнее.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.

Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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