Мишель Обама призналась, что терпеть не могла мужа на протяжении 10-ти лет брака

Бывшая первая леди Мишель Обама заявила, что “терпеть не могла” своего мужа в течение 10-ти лет, пока дети пары были еще маленькими. Она сказала, что воспитание чад только усложнило их тридцатилетний брак с экс-президентом США Бараком Обамой. Ее слова цитирует Page Six.

Люди думают, что я лукавлю, когда говорю это, будто было 10 лет, когда я терпеть не могла своего мужа. И угадайте, когда это было? Когда наши дети были маленькими.

По ее словам, когда муж занимался политикой, она, в первую очередь, заботилась об их дочерях, Саше и Малии, которым сейчас за 20 лет. Мишель Обама рассказала о сложном балансе между воспитанием дочерей и собственным напряженным графиком.

Маленькие дети, они террористы. У них есть требования. Они не разговаривают. Они плохо коммуницируют. Они все время плачут.

В настоящее время бывшая первая леди США продвигает новую книгу “Свет, который мы несем”. В разговоре о трудностях брака она сказала, что они с мужем не обсуждали, сколько работы требуется и “как тяжело, даже когда ты безумно любишь человека, даже когда все идет как надо”.