 

Измены, дети от разных мужчин, свадьба за два месяца до смерти: поиски счастья Легкоступовой

30.12.2022, 14:05, Разное
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Творческая биография Валентины Легкоступовой была очень насыщенной. Она добилась успеха на сцене, покорила сердца миллионов слушателей и выпустила множество хитов, которые до сих пор помнит и любит публика. Не менее бурно складывалась и личная жизнь артистки.

Первую серьезную любовь Валентина Легкоступова встретила еще в студенчестве. Певица вышла за музыканта Игоря Кушнарева, который был на 16 лет старше ее. А в 1991 году у пары родилась дочка Анетта.

Несмотря на то, что для Кушнарева этот брак был вторым, он оказался не готов к семейной жизни. Музыкант начал ходить налево, когда певица была еще беременна, а та не смогла закрыть глаза на предательство. В результате союз быстро распался.

К счастью, первый неудачный опыт не заставил звезду поставить крест на личной жизни. Через некоторое время она встретила Алексея Григорьева – сына известного пародиста Юрия Григорьева. Мужчина принял дочь певицы от прошлых отношений и стал ее вторым мужем. А в 2001 году в семье случилось прибавление. Легкоступова подарила мужу наследника Матвея.

Многим казалось, что супруги живут душа в душу и идеально подходят друг другу. Однако спустя 20 лет брак неожиданно рухнул. Певица говорила, что приняла решение развестись, потому что устала терпеть пагубные привычки мужа и его недовольство детьми.

Вскоре после расставания в жизни Валентины Легкоступовой случился новый поворот. Она сошлась с профессиональным яхтсменом Юрием Фирсовым, которого встретила в Крыму. По словам звезды, это была любовь с первого взгляда.

В июне 2020 года влюбленные поженились и обвенчались. Несмотря на то, что взрослые дети певицы не одобряли этот союз, она была на седьмом небе от счастья. По крайней мере, именно такое мнение сложилось у ее многочисленных поклонников. Никто даже не подозревал, что идиллия продлится всего два месяца.

В августе Легкоступову и Фирсова поместили в наркологическую клинику. Дочь певицы нашла пару в состоянии алкогольного опьянения. А вскоре состояние артиски ухудшилось. Выяснилось, что у нее серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Спустя несколько дней, 14 августа, исполнительницы хита “Ягода-малина” не стало. Близкие звезды обвинили Фирсова в трагедии и запретили ему приходить на похороны.


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