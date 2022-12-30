 

Мнение: Лекарственный кризис

30.12.2022, 14:04, Разное
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Росстат зафиксировал обвальное падение выпуска лекарств

Российская фармацевтическая отрасль, которая весь год демонстрировала бурный рост, заменяя импортные препараты и снабжая брошенную на войну армию, свалилась в кризис.

Пока причины падения неясны, и Росстат лишь констатирует происходящее при том, что первые девять месяцев года отрасль демонстрировала хороший рост. Предположительно, проблема в доступности импортных компонентов, от которых тотально зависит производство российских лекарственных препаратов.

Есть и другая часть возможной причины. Два предыдущих года бюджет вливал в фармацевтическое производство колоссальные суммы. Почему, известно: Кремль, выполняя установку ВОЗ и стоящих за ним глобальных группировок, «кошмарил» население страны под вывеской борьбы с ковидом.

Нет смысла заново обсуждать то, что происходило. Сам факт того, что были отброшены все ранее действующие нормативы реагирования на инфекционную вспышку, закрыты глаза на базовые протоколы безопасности в отношении создания лекарственных препаратов, подпадает под определение «преступного умысла», а если учесть организованный характер и огромное количество жертв, то все причастные к этой афере надежно заработали высшую меру без срока давности.

И всё это обильно финансировалось из бюджета. Наверняка значительная часть была банально расхищена и разворована (чем и объясняется провал ковидной истории в России), но что-то все-таки попало и в фармацевтическую отрасль и обеспечило ее рост. Однако счастье не бывает вечным, и у Кремля теперь новый приоритет: внешний враг. Поэтому финансирование отечественных докторов Менгеле и отрядов 731 было прекращено, а отрасль, доев остатки с пиршественного стола, столкнулась с тем, что было проблемой уже многие годы – зависимостью от импортных компонентов.

Теперь эта зависимость усугубляется гениальным решением главнокомандующего взять Киев за три для, что в итоге привело к беспрецедентным сериям санкций.

В таких условиях удивительно не то, что отрасль начала падение, а то, что она еще умудрялась демонстрировать рост перед этим.

Источник: Эль Мюрид


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