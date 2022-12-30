Путин выразил надежду на сотрудничество с Израилем при Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным посланием к Биньямину Нетаньяху, который получил пост премьер-министра Израиля, пишет Ouest-France. Он напомнил, что у двух стран давняя история дружественных отношений.



AP

Президент РФ Владимир Путин приветствовал возвращение Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля, пишет Ouest-France. Кремль рассчитывает при его помощи укрепить сотрудничество с Израилем «во всех областях».

«Я рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», — заявил Путин в официальном коммюнике.

«В России высоко ценят ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами», – сказал глава российского государства.

При этом Нетаньяху много раз называл Путина «другом», напоминает автор статьи. Также Израиль старается сохранять нейтралитет на фоне российской спецоперации на Украине.

Израиль и сам отмечает, что у него привилегированные связи с Москвой. В Израиле проживает более миллиона граждан родом из Советского Союза, а РФ держит свои войска в соседней с Израилем Сирии, напоминает автор статьи в Ouest-France.