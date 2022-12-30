Россиян обяжут сдавать дубликаты ключей от места проживания в полицию

С 1 февраля 2023 года россияне будут обязаны в течение трех месяцев изготовить дубликаты ключей от дверей своих квартир / домов и передать их в территориальное отделение МВД.

Обязанность вводится в соответствии с дополнениями к Федеральному закону «О Полиции», одобренными Госдумой РФ.

По мнению авторов законопроекта, без прямого доступа в квартиры подозреваемых органам правопорядка приходится применять спецсредства по деформации дверных конструкций, однако никаких компенсаций собственникам имущества не предусмотрено. По новым правилам, полицейские смогут самостоятельно открывать ключами двери в квартиры и дома, если подозреваемый откажется это делать сам. Таким образом будет упрощена работа для правоохранителей и сокращен ущерб, наносимый имуществу.

В министерстве подчеркнули, что изменения не противоречат конституционному принципу неприкосновенности жилища, поскольку использовать дубликаты ключей полицейские смогут только при наличии санкции суда и исключительно в отношении лиц, против которых возбуждено уголовное дело.

Обязанность по передаче дубликатов ключей будет возложена на собственников жилья. Это позволит арендаторов освободить от этой обязанности, а собственнику останется лишь направить в МВД один комплект ключей и сопроводительное письмо со списком проживающих лиц.

При смене места жительства граждане также будут обязаны в течение одного месяца с момента регистрации по новому адресу направлять дубликаты ключей. Для социально защищаемых слоев населения (пенсионеры, инвалиды и студенты) предусмотрят льготы на получение компенсации стоимости изготовления дубликатов.

—