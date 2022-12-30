Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях

Огнем артиллерии на Купянском направлении поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки и 92-й механизированной бригады ВСУ у Кругляковки Харьковской области. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Недалеко от Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) на Краснолиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по живой силе и технике 110-й бригады терробороны уничтожены более 40 военнослужащих и бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе успешных наступательных действий российских войск на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ рядом с Красной Горой и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки ДНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера, четыре пикапа, отметил Конашенков.

Ударами армейской авиации на Южно-Донецком направлении по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Новомихайловки, а также 108-й бригады терробороны в районе Пречистовки, уничтожены более 70 военнослужащих, пять бронемашин, отметили в Минобороны.

Ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки поражены 73 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 86 районах.

Возле Лебедина Сумской области уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300. В районах пунктов Часов Яр и Веселое ДНР вскрыты позиции и уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах Берестового и Красногоровки ДНР уничтожены две самоходные артустановки 2С1 «Гвоздика». Возле Лозовой Харьковской области и Малиновки ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в военном ведомстве.

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