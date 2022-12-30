Волож написал прощальное письмо сотрудникам «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож написал прощальное письмо сотрудникам компании.

Волож напомнил, что уже давно не управляет «Яндексом», а в этом году покинул все должности в компании, передает ТАСС. По его словам, сейчас разрабатывается план реструктуризации, который он назвал разумным и необходимым.

Волож в письме указал, что ему по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга и поблагодарил всех, «кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны».

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Волож остался внешним консультантом компании.

Напомним, Волож попал под санкции Евросоюза. На фоне этих новостей акции «Яндекса» обвалились на 14%, обновив минимум с 2017 года. После этого бизнесмен покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».

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