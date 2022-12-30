 

Истребительная авиация ВКС России сбила вблизи Новоелизаветовки в ДНР самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8

30.12.2022, 13:28, Новости дня
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Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, информирует Минобороны.

В Telegram-канале ведомства отмечено, что в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Также уточняется, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».

Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка ЛНР уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в районе города Очаков Николаевской области.

В районах населенных пунктов Моспино, Новое в ДНР, Свистуновка, Первомайск и Троицкое в ЛНР уничтожено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». В районе населенного пункта Горловка в ДНР перехвачена противорадиолокационная ракета «HARM» производства США. 

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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