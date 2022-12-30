 

Мнение: О квинтэссенции путинской России… Прилетели?

30.12.2022, 13:25, Разное
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Жизнь сплошь и рядом намного щедрее на самые замысловатые сюжеты, чем любой фантаст-самородок. Но этот и среди них — особенных. Во-первых, потому что «как в капле воды» в нём отразилась нынешняя Россия — с её раздутыми понтами и хилыми возможностями, кадровой политикой и неизбежными последствиями. А во-вторых, не может не поражать просто космическая скорость, с которой в этот раз прокрутилось колесо Немезиды.

Восемь лет! всего каких-то ничтожных восемь лет прошло с тех пор, как…

Тогдашний оборонный вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовал #США на фоне вводимых против России санкций доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Шесть лет спустя к американскому модулю «Гармония» космической станции пристыковался частный пилотируемый аппарат Crew Dragon (a.k.a. Dragon 2). Излишне напоминать, что его российский конкурент «Орёл» (б. «Федерация», б. «Клипер») так и застрял на стадии макетов — якобы из-за «недостатка финансирования». Странно, но Илон Маск в сопоставимую по размерам смету как-то уложился. С чем его и поздравил тот же Дмитрий Рогозин, уже перешедший из правительства в «Роскосмос».

И вот теперь сюжет окончательно «закольцевался».

По не выясненным до конца обстоятельствам на околоземной орбите произошла авария российского космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Вследствие утечки теплоносителя из внешнего контура системы терморегулирования температура в жилом объёме «Союза МС-22» подскочила до +30 °С, а в его приборно-агрегатном отсеке — до +40 °С. Что поставило под сомнение возможность его использования для возвращения экипажа на Землю. И тут «выяснилось», что резервного корабля у России нет. И в лучшем случае он может быть готов месяца через три. Или позже.

Тогда — зацените зигзаг сюжетной линии! — космическое агентство… обратилось в компанию SpaceX за помощью в экстренной эвакуации членов экипажа «Союза», двоих российских космонавтов и одного американского астронавта, прибывших на МКС в сентябре. Кажется, тут прекрасно вообще всё. Даже то, что Дмитрия Рогозина в кресле главы «Роскосмоса» сменил Юрий Борисов, также пересевший туда с должности вице-премьера, курирующего российский ОПК. Такой вот круговорот неудачников, дающий наглядное представление о кадровой политике Кремля.

Кажется, с «этой» Россией всё понятно

А где взять следующую?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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