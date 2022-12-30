Житель Коми убил своего друга и утопил его тело в проруби

Как пишет пресс-служба Коми, в убийстве обвиняется 56-летний житель села Брыкаланска.

По имеющимся данным, преступление произошло в марте 2022 года, когда обвиняемый выпивал со своим знакомым. В результате инцидента между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил табурет и ударил им друга по голове. Пострадавший погиб на месте, а нападавший, с целью скрытия следов преступления, оттащил его тело к реке и утопил в проруби.

Дело будет рассматриваться в Ижемском районном суде.