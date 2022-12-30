 

Житель Коми убил своего друга и утопил его тело в проруби

30.12.2022, 13:10, Разное
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Как пишет пресс-служба Коми, в убийстве обвиняется 56-летний житель села Брыкаланска.

По имеющимся данным, преступление произошло в марте 2022 года, когда обвиняемый выпивал со своим знакомым. В результате инцидента между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил табурет и ударил им друга по голове. Пострадавший погиб на месте, а нападавший, с целью скрытия следов преступления, оттащил его тело к реке и утопил в проруби.

Дело будет рассматриваться в Ижемском районном суде.


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