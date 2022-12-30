Звезда Hi-Fi Татьяна Терешина назвала развод самым хорошим событием в 2022 году

Татьяна Терешина, звезда Hi-Fi, в своем блоге призналась, что ее развод – это “лучшим, что было в 2022 году”.

Как заявила Терешина, этот год для нее отличается от всех остальных, и ее единственное желание – чтобы быстрее наступил мир. Именно об этом она призвала загадать новогодние желания всем своим подписчикам. также она сообщали, что после 4,5 лет совместной жизни развелась с мужем, и это было лучшее, что случилось с ней за весь этот год.

Татьяна Терешина в августе 2021 года публично призналась, что у нее нет чувств к Олегу Курбатову и что хочет с ним развестись. Через пару недель она передумать и заявила, что ее муж “влюбляет в себя заново”. Тем не менее в августе 2022 года певица дала понять, что принимает решение о прекращении отношений с ним.

У бывших супругов есть общий ребенок – мальчик Арсений-Остап, ему три года. У певицы от телеведущего Славы Никитина есть девятилетняя дочка Ирис.