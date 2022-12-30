Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Бывшая подруга вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера подала против него иск, обвинив в сексуальном насилии. Речь идет о событиях, которые произошли в 70-х годах прошлого века. Информацию опубликовал американский журнал Rolling Stone. Заявление было подано в суд Лос-Анджелеса после того, как в штате Калифорния отменили срок давности для подачи исков о сексуальном насилии. Джулия Холкомб утверждает, что Тайлер получил опеку над ней, когда ей было 16 лет. Это позволило ему жить с девушкой и вступать с ней в сексуальные отношения. На тот момент музыканту было 25 лет. Их связь продолжалась три года.

В иске говорится, что Холкомб “была не в состоянии противостоять власти, славе и значительным финансовым возможностям” Тайлера. Девушка утверждает, что музыкант убедил ее в том, что это была “романтическая любовная связь”. Он возил ее на свои концерты, снабжал алкоголем и запрещенными веществами.

Холкомб забеременела от Тайлера в 17 лет, но тот, по ее словам, заставил ее сделать аборт, пригрозив лишить финансовой поддержки. После случившегося девушка оставила музыканта и вернулась в Портленд, чтобы изменить свою жизнь. Она стала католичкой и встретила своего будущего мужа.