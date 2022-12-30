7 самых запоминающихся образов Кейт Миддлтон в 2022 году

Зеленое платье от The Vampire’s Wife

Этот сверкающий блестками наряд Кейт надевала во время визита в Дублин в 2020-м, а затем появилась в нем же на первом официальном портрете Уэльских, который британский дворец представил в июне этого года.

Голубое платье Alexander McQueen на церемонии ордена Подвязки

Принцесса примерила этот наряд в июне, дополнив образ изысканной шляпкой Juliette Botterill, клатчем необычной формы и туфлями на каблуке Aquazzura в тон.

Платье Roksanda на Уимблдоне

В этом ярком летнем наряде с бантом-драпировкой Кейт посетила главный теннисный турнир мира и наградила россиянку Елену Рыбакину.

Платье Roland Mouret на премьере фильма “Топ Ган: Мэверик” в Лондоне

Предпоказ блокбастера с Томом Крузом состоялся в Великобритании в мае. На мероприятии Кейт нарушила королевский дресс-код, появившись на ковровой дорожке в платье с открытыми плечами.

Платье Jenny Packham для траура по королеве Елизавете

Этот скромный наряд принцесса надела через несколько дней после смерти королевы Великобритании. Тогда Кейт и Уильям появились на публике вместе с Меган и Гарри, чем вызвали слухи о воссоединении.

Платье Tory Burch для карибского турне

Кейт выбрала это платье для официального визита на Карибы. Расслабленный крой наряда позволил принцессе непринужденно исполнить традиционный танец гарифуна.

Платье Alexander McQueen на похоронах королевы Елизаветы II

Пожалуй, один из самых изысканных и запоминающихся нарядов принцессы Уэльской в этом году.