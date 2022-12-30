Мнение: Коррупционер года

Группа OCCRP назвала Евгения Пригожина «коррупционером года». В пресс-релизе сообщается, что «…экспертное жюри OCCRP присудило Пригожину звание «Коррупционер года — 2022». По словам главного редактора и сооснователя OCCRP Дрю Салливана, Пригожин заслужил это своей деятельностью, направленной на «расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовностью грабить для Владимира Путина и карать несогласных».

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности — это объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Проект был основан в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду.

Откровенно говоря, называть владельца ЧВК «Вагнер» (во всяком случае, теперь об этом Пригожин заявил сам и во всеуслышанье) коррупционером – странное решение. Коррупция – она совсем про другое. Понятно, что OCCRP – это «лирики», точность определений – не их конёк.

Нужно отметить, что ЧВК «Вагнер» – не эксклюзивное изобретение, оно во многом повторяет историю пиратства и каперства, просто в новой оболочке. Я думаю, что непосредственным толчком к созданию такой группировки стала война в Сирии, где подобные группы существовали задолго до российского вторжения. Кремль просто использовал чужой опыт.

Наиболее известной сирийской ЧВК на сегодня являются «Силы Тигра», подконтрольные олигарху из Хамы Талаю Дакакке. Дакакка – не олигарх в нашем понимании, он, скорее, местный крестный отец и обладал собственными вооруженными отрядами задолго до войны. Примерно так же, как правящие алавитские кланы создавали свои собственные отряды «шабиха», ну, а самый главный клан Асадов имел возможность содержать собственную персональную ЧВК в виде Республиканской гвардии, которой руководит брат президента.

Еще одной известной преступной группировкой в Сирии были так называемые «Соколы пустыни» с точно таким же генезисом. Просто владели «Соколами» на пяах несколько мелких крестных отцов, которые так и не смогли составить конкуренцию более серьезным коллегам, вследствие чего «Соколов» попросту элиминировали в ходе внутри-сирийских бандитских разборок. Кстати, по уровню жестокости «Соколы» были на голову выше всех остальных – полные «беспредельщики» и отморозки. Возможно, что за этот беспредел их и пришлось уконтрапупить. Фирменной фишкой парней было освежевание пленных. «Вагнер» по сравнению с ними – это детсад-штаны на лямках.

Клановое строительство вооруженных формирований – традиционная история для всех восточных социумов. Армия Йемена, к примеру – это просто племенные ополчения, находящиеся на государственном коште. И подчиняются эти ополчения не министру обороны и не президенту, а племенным шейхам, с которыми верховный главнокомандующий вынужден согласовывать любые свои решения, касающиеся «их» бойцов.

В этом смысле появление подобных структур в России было неизбежно, так как они являются архетипом, всплывающим в силу деградационных процессов и распада страны с ее падением в традиционную фазу развития.

Если Путин уже отбросил страну на сотни лет назад, то редкие островки индустриальной фазы развития тонут в море традиционной средневековой фазы, куда мы опускаемся всё глубже. Отсюда и возникновение корпоративных вооруженных группировок, а также появление феномена группы «Вагнер», которая по сути, представляет из себя классических кондотьеров. Сегодня они продают свои услуги государству (точнее, тому преступному синдикату, который у нас по какой-то причине называют государством), когда распад страны станет окончательным и необратимым, подобные наемнические группировки будут либо продавать свои услуги всем желающим, либо пытаться зарабатывать самостоятельно, перейдя в формат орденского существования.

Это что угодно, но только не коррупция. И в этом смысле «премия OCCRP» лишена любого содержательного смысла. Проблема журналистов в том, что они работают с текущими сенсациями. Нормальное вдумчивое и системное исследование явления – не их конек. И здесь они явно опростоволосились.

Хотя «коррупционер года», конечно, звучит…

—