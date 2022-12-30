Das Erste – обострение снижается, но скепсис остаётся — Вучич призвал косовских сербов прекратить блокаду

Президент Сербии Александр Вучич встретился с представителями сербов, проживающих на территории частично признанной республики Косово, и смог договориться о прекращении блокады на севере страны, пишет Das Erste. В обмен он добился гарантий от Приштины, Брюсселя и Вашингтона, что протестующие не подвергнутся уголовному преследованию, а задержанных отпустят. Если же косовский спецназ схватит хотя бы ещё одного из сербов, «зайцы станут волками», предупредил он.



AP

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в город Рашка, который находится недалеко от границы с частично признанной республикой Косово, и встретился там с представителями проживающих на её территории сербов, пишет Das Erste. В заключение переговоров он объявил о прекращении блокад на севере республики и начале разбора баррикад, что может занять от одного до двух дней. Это заявление он сделал со свойственной ему «склонностью к драматизации», отмечает немецкий телеканал.

«Я нахожусь в правительстве чуть больше десяти лет. У меня возникало много трудных моментов, о которых я бы мог написать книги, — заявил президент. — Я провёл трудные переговоры с людьми, которые — я знаю — любят свою страну. И это самое тяжёлое». Под словами «свою страну» Вучич подразумевал не Косово, а Сербию, ведь большая часть сербов, проживающих на севере республики, не признают её независимость.

И всё же «первый шаг на пути к снижению обострения» сделан, и косовские сербы вроде бы даже согласились разобрать баррикады, но настроены они всё равно скептически, продолжает Das Erste. Один из сербских полицейских, участвовавших в организации блокад, заявил: «Если мы разберём баррикады, то они (косовский спецназ. — ИноТВ) будут охотиться на нас, как на зайцев… Мы, сербские полицейские, подали в отставку не потехи ради, а потому, что нас обманули». По его словам, сербская полиция стала бесполезной с приходом на север Косова спецназа.

За последние дни спецназ из южной части республики, в которой проживает преимущественно албанское население, задержал как минимум трёх сербов, напоминает немецкий телеканал. Именно из-за этих арестов местные жители и воздвигли баррикады. Они представляют собой ряды из автобусов, грузовиков и строительной техники, преграждающих маршруты на всех самых важных направлениях на севере Косова. По имеющейся информации, в обмен на прекращение блокады Вучич получил гарантии от Приштины, Брюсселя и Вашингтона, что протестующие не подвергнутся уголовному преследованию, а задержанных отпустят.

Один из бывших сербских полицейских уже сейчас был переведён под домашний арест и снова воссоединился с семьёй. Также президент Сербии договорился о выводе косовского спецназа из северной части страны. Он также прокомментировал слова полицейского о том, что начнётся «охота на зайцев»: «Они не смогут охотиться на вас, как на зайцев. Если они так поступят, то все договорённости будут аннулированы… Если они схватят хотя бы одного или двоих из нас, зайцы станут волками».

Вучич также объявил, что около 1000 сербских полицейских, судей и чиновников из северной части Косова пока что не смогут вернуться на службу. По его словам, для этого Приштина должна сначала согласиться на создание муниципальной администрации. Но косовское правительство отвергает эту инициативу, так как опасается, что в результате сербы получат слишком много власти. Премьер-министр Косова Альбин Курти обвиняет Вучича в том, что он управляет восстанием косовских сербов из Белграда с целью дестабилизировать ситуацию в республике.