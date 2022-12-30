Süddeutsche Zeitung – на пост посла ФРГ в Москве метит непримиримый критик России

Новым послом Германии в РФ может стать председатель парламентской группы Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорф, пишет Süddeutsche Zeitung. Он известен тем, что ещё в 2004 году говорил о ревизионистских намерениях Москвы пересмотреть результаты холодной войны, а также бессмысленности попыток интегрировать Россию в международное общество. Он также жёстко критикует специальную военную операцию на Украине и осуждает Кремль за попытки «создать вторую реальность», в которой угроза якобы исходит со стороны НАТО.



AP

На место нового посла Германии в Москве претендует заместитель председателя парламентской группы Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорф, пишет Süddeutsche Zeitung. Долгое время у многих складывалось впечатление, что ему достанется аналогичный пост в Вашингтоне, но в немецких СМИ появилась другая информация, отмечает издание.

«Если Вашингтон — это самое важное место для немецкой дипломатии, то Москва определённо — самое тяжёлое», — констатирует автор статьи. Изначально глава Кремля Владимир Путин полагал, что Германия смирится с вводом российских войск на Украину и «поумерит санкционный пыл Запада», но вместо этого Берлин стал отправлять Киеву вооружение и отказался от «Северного потока — 2». Президента РФ это, конечно же, разочаровало, что ощутили на себе немецкие дипломаты в Москве.

Пока что официально кандидатура Ламбсдорфа не утверждена, продолжает Süddeutsche Zeitung. Всему виной кадровые рокировки, в рамках которых партии, входящие в так называемую светофорную коалицию сражаются за влияние. В то время как СвДП в лице Ламбсдорфа получат Москву, зелёные смогут отправить в Вашингтон своего госсекретаря МИД ФРГ Андреаса Михаэлиса. Окончательное решение должно принять федеральное правительство, поясняет издание: «Но если Ламбсдорф возьмёт на себя эту ношу, за ней последует вторая: Москва должна принять его как представителя федеративной республики».

В компетенциях Ламбсдорфа никаких сомнений нет, продолжает автор. Он работал в штабе планирования немецкого министерства иностранных дел, потом в посольстве в Вашингтоне, а позже снова в министерстве как специальный докладчик по России. После этого он избрался в Европарламент, а в 2017-м — в бундестаг. Ламбсдорф уже давно выступает за независимость Европы в этом нестабильном мире. Особенно сильно его беспокоят события в Китае. По его словам, эта страна настолько могущественна, что может начать принуждать к чему-нибудь другие государства. Он также предупреждал о начале новой холодной войны между США и Поднебесной, в которой «два сражающихся слона затопчут европейцев, как траву».

Ещё в 2004 году немецкий дипломат говорил о ревизионистских намерениях РФ по пересмотру результатов холодной войны, напоминает Süddeutsche Zeitung. Именно поэтому он считал, что любые попытки интегрировать Россию в международное общество обречены на неудачу. Боевые действия на Украине он подверг жёсткой критике и осудил попытки российского правительства «создать вторую реальность», в которой угроза «якобы» исходит со стороны НАТО. Он также выступал за увеличение поставок оружия на Украину. «Так что неизвестно, сможет ли Москва принять его как нового посла», — заключает издание.