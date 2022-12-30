Похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря на Ваганьковском кладбище

Оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин сообщил, что похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся на Ваганьковском кладбище 31 декабря.

«Завтра… захоронение на Ваганьковском кладбище», – приводит РИА «Новости»

Отпевание состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве.

Накануне президент Владимир Путин направил соболезнования родным скончавшегося композитора Эдуарда Артемьева, он отметил, что музыка композитора стала символом целой исторической эпохи.

Артемьев, госпитализированный в начале месяца с коронавирусом, скончался в реанимации.

В 2022 году Артемьев отметил 85-летний юбилей. Композитор известен в первую очередь как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского.

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