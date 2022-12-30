Похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря на Ваганьковском кладбище
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Оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин сообщил, что похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся на Ваганьковском кладбище 31 декабря.
«Завтра… захоронение на Ваганьковском кладбище», – приводит РИА «Новости»
Отпевание состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве.
Накануне президент Владимир Путин направил соболезнования родным скончавшегося композитора Эдуарда Артемьева, он отметил, что музыка композитора стала символом целой исторической эпохи.
Артемьев, госпитализированный в начале месяца с коронавирусом, скончался в реанимации.
В 2022 году Артемьев отметил 85-летний юбилей. Композитор известен в первую очередь как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского.
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