 

Похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря на Ваганьковском кладбище

30.12.2022, 12:05, Новости дня
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Оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин сообщил, что похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся на Ваганьковском кладбище 31 декабря.

«Завтра… захоронение на Ваганьковском кладбище», – приводит РИА «Новости»

Отпевание состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве.

Накануне президент Владимир Путин направил соболезнования родным скончавшегося композитора Эдуарда Артемьева, он отметил, что музыка композитора стала символом целой исторической эпохи.

Артемьев, госпитализированный в начале месяца с коронавирусом, скончался в реанимации.

В 2022 году Артемьев отметил 85-летний юбилей. Композитор известен в первую очередь как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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