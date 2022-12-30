«Известия»: Россиян обяжут заплатить налог на доходы по вкладам с 2023 года

Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год в случае, если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, сообщают участники рынка.

По информации Минфина, дополнительные послабления вводить не планируется и впервые налог по депозитам придется заплатить по итогам будущего года. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки. По ожиданиям аналитиков, в 2023 году при отсутствии шоков регулятор продолжит курс снижения этого показателя, передают «Известия».

Уточняется, что налог на доходы со вкладов россияне оплатят по результатам 2023 года. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021 года, однако минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога.

Кроме того, изменены правила начисления сбора. Так, ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Если раньше для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году на 7,5%, то отныне будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год.

При расчете налога учитывается максимальный размер ключевой ставки. Так, в следующем году составит 7,5%, то есть необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс. рублей, а только в 30 тыс. рублей.

Как заверил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров, по новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма. То есть, если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023 году, то клиенту придется уплатить по нему налог.

Накануне стало известно, что россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги.

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