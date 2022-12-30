 

Скончался игравший против Пеле легендарный советский футболист Владимир Баркая

30.12.2022, 12:05, Новости дня
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Бывший нападающий тбилисского «Динамо» и сборной СССР Владимир Баркая скончался в Грузии в возрасте 85 лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За советскую сборную Владимир Баркая сыграл два матча, в том числе товарищеский против Бразилии в Москве.

В той игре участвовал умерший накануне Король футбола Пеле.

Что касается второго выступления за сборную СССР, в отборочном матче ЧМ-1966 против Дании Баркая сделал дубль.

Баркая, который провел за тбилисское «Динамо» в 1957-1967 годах в союзных чемпионатах 226 матчей и забил в них 68 мячей, называли одним из самых интеллектуальных и интеллигентных футболистов того времени.

Он являлся чемпионом СССР 1964 года.

В 2014 году в Грузии ему присвоили почетное звание «Витязь спорта».

Напомним, Пеле скончался накануне на 83-м году жизни. Позднее была названа причина его смерти.

Бразильский футбольный клуб «Сантос», игроком которого он был, объявил семидневный траур.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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