 

«Она природная немка» – Шольц потребовал вернуть памятник Екатерине II в Одессе

30.12.2022, 11:33, Разное
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием приостановить демонтаж памятника Екатерине Великой в Одессе.

Война в УкраинеВ случае, если украинцы не прекратят «уничтожить памятники выдающимся немцам», Берлин будет вынужден ввести против Киева санкции.

– Я официально призываю господина Зеленского одуматься. София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, более известная как Екатерина II, была природной немкой. Мы не потерпим уничтожения исторической памяти немецкого народа, – заявил Шольц, выступая перед депутатами Бундестага.

Канцлер потребовал от Украины в течение 72 часов вернуть памятник на Екатерининскую площадь Одессы, в противном случае вопрос уже 3 января вопрос об ответных действиях Германии будет вынесен на обсуждение немецкого правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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