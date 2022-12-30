«Она природная немка» – Шольц потребовал вернуть памятник Екатерине II в Одессе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием приостановить демонтаж памятника Екатерине Великой в Одессе.

В случае, если украинцы не прекратят «уничтожить памятники выдающимся немцам», Берлин будет вынужден ввести против Киева санкции.

– Я официально призываю господина Зеленского одуматься. София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, более известная как Екатерина II, была природной немкой. Мы не потерпим уничтожения исторической памяти немецкого народа, – заявил Шольц, выступая перед депутатами Бундестага.

Канцлер потребовал от Украины в течение 72 часов вернуть памятник на Екатерининскую площадь Одессы, в противном случае вопрос уже 3 января вопрос об ответных действиях Германии будет вынесен на обсуждение немецкого правительства.

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