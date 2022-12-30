Кейт Хадсон призналась, что сидела на диете перед съемками в фильме “Достать ножи: Стеклянная луковица”

В недавнем диалоге с This Morning 43-летняя Кейт Хадсон рассказала больше о подготовке к съемкам нового фильма сценариста и режиссера Райана Джонсона “Достать ножи: Стеклянная луковица”, в котором сыграла бок о бок с Дэниелом Крейгом, Эдвардом Нортоном, Джейми Ли Кертис и другими. Оказывается, для одной из сцен, где ее героиня Берди Джей нежится у бассейна в оранжевом бикини, актрисе пришлось сидеть на диете, а конкретно — полностью отказаться от пищи и алкоголя за несколько дней до съемок. Хадсон призналась, что чувствовала себя далеко не так гламурно, как выглядела в кадре.

Пока все остальные пили Апероль в Греции, я просто ждала, когда снимут эту сцену, чтобы я могла присоединиться к ним, – объяснила она. – Все отлично проводили время. Кроме меня: ”Пожалуй, возьму-ка этот огурец с фетой”.

Осенью этого года Кейт Хадсон активно промоутировала новую ленту. На премьере в Лондоне она появилась в “голом” платье, а на предпоказе в Лос-Анджелесе вышла на ковровую дорожку с мужем и матерью-актрисой Голди Хоун.

В начале декабря актриса намекнула, что хочет забеременеть вновь. Она уже воспитывает троих детей — 4-летнюю дочь Рани Роуз и сыновей, 11-летнего Бингхэма и 18-летнего Райдера.