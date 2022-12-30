 

Инсайдеры: Бен Аффлек сыграет злодея в новом фильме Marvel

30.12.2022, 11:25, Разное
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Инсайдеры сообщают в социальных сетях о том, что Бен Аффлек ведет переговоры с Marvel Studios о роли злодея в одном из будущих проектов. Судя по всему, он сыграет Дарио Аггера, также известного как Минотавр. В комиксах это греческий бизнесмен, который часто сталкивается с Тором.

Пока неизвестно, завершились ли эти переговоры или они продолжаются до сих пор. Но для Аффлека это возможность вновь оказаться в популярной супергеройской франшизе. Ведь больше он не будет играть Бэтмена в киновселенной DC, которой сейчас занимаются Джеймс Ганн и Питер Сафран, новые руководители DC Studios.

Появление Дарио Аггера в экранизации комиксов могло бы позволить ввести в повествование компанию Roxxon, которую он возглавляет. Она занимается вопросами электроэнергии, из-за чего периодически становится причиной различных происшествий. В последний раз она была в центре внимания в сюжете Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Официальных подтверждений о переговорах Бена Аффлека и Marvel не поступало.

Недавно Бен Аффлек провел Рождество в компании своей жены Дженнифер Лопес. На мероприятии также присутствовали родственники возлюбленных. Для празднования певица выбрала бирюзовое мини-платье и красные туфли на высокой платформе.


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