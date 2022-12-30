Терем Снегурочки в Костроме: что внутри и зачем туда едут со всей России
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Удивительно, но
главные персонажи российского Нового Года Дед Мороз и Снегурочка живут в разных
городах страны. Так, резиденция бородатого добряка расположилась в Великом
Устюге, а Снегурочка обзавелась недвижимостью в Костроме.
Терем Снегурочки
входит в состав комплекса построек в самом центре исторической части города.
Это целый мини-город в городе для погружения в новогоднюю сказку: площадка для
игр, лавка сувениров, указатели, ресторан русской кухни — полное ощущение
волшебства.
Кстати, указатели
рядом с Теремом выполнены по мотивам русских сказок. Например, на одном из них
красуется надпись: “Направо пойдешь — коня потеряешь,
прямо пойдешь — к терему Снегурочки придешь”.
На пороге Терема
гостей встречает и сама хозяйка Снегурочка. Она одевает посетителей в валенки и
показывает свою недвижимость: горницу, Комнату Чудес и Ледяную Комнату. Россияне
со всей страны едут в Терем Снегурочки ради этой экскурсии, эмоций и настоящего
новогоднего чуда.
Отдельное
внимание на территории уделяется, конечно, детям. Здесь они главные гости. На
площадках они смогут поиграть со сказочными персонажами — котом Баюном и
парочкой смешных домовых.
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