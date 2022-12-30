Терем Снегурочки в Костроме: что внутри и зачем туда едут со всей России

Удивительно, но

главные персонажи российского Нового Года Дед Мороз и Снегурочка живут в разных

городах страны. Так, резиденция бородатого добряка расположилась в Великом

Устюге, а Снегурочка обзавелась недвижимостью в Костроме.

Терем Снегурочки

входит в состав комплекса построек в самом центре исторической части города.

Это целый мини-город в городе для погружения в новогоднюю сказку: площадка для

игр, лавка сувениров, указатели, ресторан русской кухни — полное ощущение

волшебства.

Кстати, указатели

рядом с Теремом выполнены по мотивам русских сказок. Например, на одном из них

красуется надпись: “Направо пойдешь — коня потеряешь,

прямо пойдешь — к терему Снегурочки придешь”.

На пороге Терема

гостей встречает и сама хозяйка Снегурочка. Она одевает посетителей в валенки и

показывает свою недвижимость: горницу, Комнату Чудес и Ледяную Комнату. Россияне

со всей страны едут в Терем Снегурочки ради этой экскурсии, эмоций и настоящего

новогоднего чуда.

Отдельное

внимание на территории уделяется, конечно, детям. Здесь они главные гости. На

площадках они смогут поиграть со сказочными персонажами — котом Баюном и

парочкой смешных домовых.