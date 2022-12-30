Особняк из фильма “Один дома”: как выглядит сегодня и кто в нем обитает

Новый год уже стоит на пороге. Вот-вот мы перешагнем в мир Черного водяного кролика. Впереди россиян ждет целая неделя выходных, которые, помимо приема и походов в гости, можно посвятить просмотру праздничного кино всей семьей. Одним из любимейших фильмов миллионов людей является “Один дома”.

Впервые комедия о приключениях Кевина Маккаллистера, которого сыграл уже 42-летний Маколей Калкин, вышла на российские экраны в 1993 году, и вот уже почти 30 лет он считается одним из главных кинолент Нового года. До сих пор многие задаются вопросом, как выглядит сейчас замятый особняк, в котором проходили съемки первой части, и кто там обитает.

На этот вопрос ответил турист из Киргизии, который при посещении США специально приехал к жилищу героев фильма “Один дома”. Знаменитый особняк располагается в поселке Уиннетка, недалеко от города Чикаго, штат Иллинойс.

“Я с детства мечтал сюда попасть, это дом из фильма “Один дома”, – отметил взволнованный турист. Судя по кадрам, сегодня территория особняка закрыта невысоким металлическим забором. В кино ограждения не было, потому что поселок считался одним из самых безопасных в США.

По данным американских СМИ, сегодня он является одним из самых престижных в стране. Как правило, там поселяются довольно успешные люди. Кто бы не жил в доме Маккаллистеров, внешне он ничего не стал менять. К слову, обитатели там, действительно есть.

Автор видео снял момент, как некий мужчина выходит забрать пакеты из доставки. Американец выглядел лет на сорок. Турист пошутил, что Кевин из фильма “Один дома” до сих пор живет один.