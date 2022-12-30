TN – в кризис экономика Швеции оказалась более уязвимой, чем в соседних странах

Энергетический и экономический кризисы ударили по экономике Швеции сильнее, чем по соседним странам, отмечает издание Tidningen Näringslivet. Цены на недвижимость падают сильнее, а прогнозы ВВП указывают на более глубокий спад. Ситуация усугубляется накоплением домохозяйствами больших долгов и всеобщим снижением потребления.



AP

Наряду с Канадой и Новой Зеландией мировая пресса всё чаще приводит Швецию в качестве предостерегающего примера, когда необходимо описать последствия безудержной инфляции и повышенных процентных ставок. «Одной из стран, где эта тенденция набирает обороты быстрее всего, является Швеция», — заявило информационное агентство Bloomberg в статье ранее в декабре, отмечает Tidningen Näringslivet.

В этом году цены на жильё в Швеции уже значительно упали, и, по мнению ведущих экспертов, они упадут ещё больше. В то же время прогнозы по ВВП шведской экономики в 2023 году указывают на достаточно серьёзный экономический шок, вызванный сокращением потребления по причине снижения реальной заработной платы, рекордно высоких цен на электроэнергию и роста процентных ставок. Чувствительность экономики Швеции к повышению процентных ставок во многом связана с тем, что ипотечные кредиты шведских домохозяйств на общую сумму около 4 трлн шведских крон необычно велики по отношению к реальным доходам населения. К тому же более 70% кредитов были выданы с плавающей процентной ставкой, что быстро съедает заработок граждан, пишет Tidningen Näringslivet.

В этом смысле ситуация схожа с Норвегией и Прибалтийскими государствами, однако в таких странах, как Франция, у большинства людей ипотечные кредиты со сроком погашения 20-30 лет и с фиксированной процентной ставкой. По словам старшего экономиста Oxford Economics Дэниела Крала, шведский рынок недвижимости упал примерно на 15% по сравнению с пиковым уровнем в начале года, что является значительным результатом по сравнению с другими странами, где цены упали лишь на несколько процентных пунктов, пишет Tidningen Näringslivet.

По мнению эксперта, потребление снижается из-за ограниченной поддержки домохозяйств со стороны шведского государства, которое, по сравнению с другими европейскими странами, «сделало очень мало». В свою очередь, это приведёт к более сильному падению ВВП Швеции. По словам Крала, высокие цены на электричество также сказываются на потребителях, тем более когда большинство договоров с поставщиками электроэнергии тоже заключаются с плавающими тарифами. Тем не менее большинство аналитиков уверены, что инфляционное давление скоро ослабнет, что позволит перестроить структуру шведской экономической модели, указывает автор статьи.

Дэниел Крал считает, что экономика Швеции уже находится в рецессии и сократилась за полгода на 2%. Тем не менее он уверен, что экономический спад в стране не усугубится в течение следующего года. «ВВП сократится в четвёртом квартале, а затем в первом квартале 2023 года. После этого во втором квартале ВВП останется без изменений, а во втором полугодии ожидается рост на 0,5 процента», — спрогнозировал эксперт. Курс шведской кроны ослаб по отношению к мировым валютам в результате украинского конфликта и экономического кризиса, что негативно повлияло на внутреннюю инфляцию. Крал считает, что шведская крона проигрывает другим валютам по причине своего скромного распространения и сейчас многое зависит от действий ФРС США. Как ожидается, американский регулятор замедлит повышение ставок, что приведёт к снижению курса доллара и укрепит шведскую национальную валюту, резюмирует Tidningen Näringslivet.