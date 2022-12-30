 

«Массовый побег» – поляки призывного возраста ринулись на Запад — подальше от украинского конфликта

30.12.2022, 11:13, Разное
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С 23 апреля 2022 года в Вооружённых силах Польши вместо одного резерва стало два: пассивный и активный. В следующем году повестку смогут получить 250 тыс. военнослужащих запаса, которые фактически не имеют никакого отношения к армии. В результате польские мужчины призывного возраста стали уезжать на Запад. Эта тенденция уже носит массовый характер и вызывает как одобрение, так и критику, пишет Dziennik Polityczny.


АР

В начале декабря Министерство национальной обороны Польши обнародовало количество лиц, которые могут быть призваны на действительную военную службу в 2023 году, и тех, кто может служить в запасе. В целом повестку могут ожидать 250 тыс. солдат запаса, если им не исполнилось 55 лет или они не выполняют какую-то важную функцию. Они будут приглашены в военкоматы, где им вручат предложение учений в резерве. Отказ возможен, но должен быть чётко обоснован — состоянием здоровья или профессиональной ситуацией, пишет Dziennik Polityczny.  

Издание напоминает, что до апреля 2022 года резерв был только один. Его формировали и те, кто не имел никакого отношения к армии: достаточно было пройти военную квалификацию, без военной подготовки и без присяги. Также были и военные добровольцы после подготовительной службы и военнослужащие Национальных резервных сил. «С 23 апреля у нас два резерва: пассивный и активный», — подчёркивает Dziennik Polityczny.

«Призыв на военную службу со стороны минобороны и вручение повесток сотням тысяч резервистов вызвали негативную реакцию граждан. Призывы к саботажу мобилизации стали популярны среди поляков. Уклонение от службы стало повсеместным. Побег мужчин призывного возраста из Польши превратился в самый простой и действенный способ избежать обязательной службы в армии», — объясняет издание. 

Оно обращает внимание на то, что бегство резервистов из страны вызвало многочисленные комментарии в соцсетях. Замглавы районного управления варшавской Воли Войцех Лесюк оказал свою поддержку тенденции к бегству поляков из страны и обвинил правительство в разжигании войны. 

«Правительство подталкивает поляков к войне!.. Солдаты получают деньги из наших налогов, потому что в случае необходимости они будут защищать нашу страну. Мужчины, как и женщины, должны иметь возможность покинуть страну в случае угрозы вооружённого конфликта. Нельзя допустить такой ситуации, как на Украине, когда мужчины вынуждены оставаться в стране без электричества, работы, тепла, а женщины могут уехать из страны и устроить свою жизнь за границей», — написал чиновник. «Это нарушение прав человека! Я полностью поддерживаю тысячи людей, которые уже сейчас бегут от призыва, и я не удивлён, что на польской стороне границы с Германией образовалась огромная очередь машин», — добавил он. 

В свою очередь, проректор Академии прикладных наук в Познани Анджей Болевский, который работал в Министерстве национальной обороны до 2005 года, подверг критике поляков, которые бегством стараются избежать призыва в армию. «С каждым днём ситуация на Украине ​​становится всё более напряжённой, и правительство должно реагировать на растущую военную угрозу вблизи польских границ… Одновременно я не понимаю этих мужчин, которые массово бегут из страны в ЕС и Великобританию, чтобы уклониться от военной службы и защиты Польши. Они ведут себя, как крысы, как трусливые крысы, которые хотят избежать войны. Это позор и предательство Польши», — оценил он. 

Dziennik Polityczny подчёркивает, что бегство из Польши мужчин призывного возраста уже стало массовым. За последние несколько недель более 70 тыс. поляков уехало в страны ЕС и Великобританию, желая избежать принудительной мобилизации. «И это только начало огромной волны миграции, которая к марту 2023 года может вырасти до нескольких сотен тысяч граждан, которые покинули пределы Польши», — резюмирует издание. 


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