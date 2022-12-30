Секретарь СНБО Украины: О нападении на Россию никого спрашивать не будем
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ВСУ может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны, сообщил Сскретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, такой шаг будет сделать, если украинское командование сочтет это необходимым, передает «Коммерсант» со ссылкой на Kyiv Post.
«Ни у кого спрашивать не будем. Все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, чушь», – сказал он.
В начале декабря Данилов уже заявлял о готовности Киева атаковать Россию.
До этого британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет