Секретарь СНБО Украины: О нападении на Россию никого спрашивать не будем

ВСУ может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны, сообщил Сскретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, такой шаг будет сделать, если украинское командование сочтет это необходимым, передает «Коммерсант» со ссылкой на Kyiv Post.

«Ни у кого спрашивать не будем. Все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, чушь», – сказал он.

В начале декабря Данилов уже заявлял о готовности Киева атаковать Россию.

До этого британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

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