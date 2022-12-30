 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 956 человек с COVID

30.12.2022, 10:43, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 956 человек, что 10,2% меньше по сравнению с 29 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 7695 человек, это , на 1,5% меньше по сравнению с 29 декабря. «Выявлено 5810 новых случаев COVID. Подтверждено 50 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1065 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с 28 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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