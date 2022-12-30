Источник: Леонид Парфенов не уведомил власти России о наличии гражданства Израиля

Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник РИА «Новости», оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля, которое он получил еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.

Ранее журналист израильского 13-го канала Равив Друкер указал на незаконное получение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) израильского гражданства.

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