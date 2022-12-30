 

Источник: Леонид Парфенов не уведомил власти России о наличии гражданства Израиля

30.12.2022, 10:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник РИА «Новости», оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля, которое он получил еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.

Ранее журналист израильского 13-го канала Равив Друкер указал на незаконное получение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) израильского гражданства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.20 / Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

03.09.21 / СМИ обнародовали подробности об украинцах, которых эвакуировали из Афганистана

11.08.21 / В Абхазии спасатели эвакуировали с горного перевала российских туристов

17.10.21 / В Киеве на даче нашли мертвым дипломата – СМИ

23.12.20 / Неизвестный убил трех жандармов во Франции

24.05.21 / “Это прикол?”, “Давайте уже Киркорова”. В сети отреагировали на анонс выступления Меладзе на Atlas Weekend

17.10.20 / Пересмотрена оценка размеров красного сверхгиганта Бетельгейзе

01.04.21 / Пранкеры переименовали киевский вокзал в спортзал

08.09.21 / Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму

11.10.21 / Российские ЧВК – всемирный феномен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика