 

Избушка на курьих ножках, витражи, резные ставни и терем до облаков: как снимали сказку “Морозко”

30.12.2022, 10:00, Разное
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Сказка для детей и взрослых “Морозко” вышла на экраны в 1965 году и до сих пор согревает сердца телезрителей в холодную зимнюю пору. Настенька с лучезарными глазами, справедливый и хитрый Дед Мороз и глупые мачеха с падчерицей, которые в итоге получили по заслугам, не потеряли своей привлекательности спустя годы, а их образы до сих пор обличают людские пороки и отражают лучшие качества.

С годами сказка “Морозко” режиссера Александра Роу приобрела особенный колорит. Посмотреть на старинные интерьеры, резные ставеньки русских избушек, витражные окошки в доме Деда Мороза и рассмотреть избу Бабы-яги, созданные талантливыми мастерами киностудии Горького, до сих пор очень интересно.

Образы героев сказки, а также декорации создавались художником-постановщиком сказки “Морозко” Арсением Клопотовским. Летние сцены сказки “Морозко” снимались под Москвой, а зимние – на Кольском полуострове. Там же, кстати, снимали зиму в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Именно там строили реалистичные декорации — терем Морозко, крестьянскую избу и избушку Бабы-яги, которую заставили двигаться при помощи системы рычагов.

Еще одну избу сделали из труднодоступного на тот момент поролона, она надевалась на статиста как ростовая кукла. По тому же принципу сделали пни. А созданный Арсением Клопотовским терем волшебника Морозко стал синтезом традиционного деревянного зодчества и архитектуры северного модерна. Здесь же соединились местная культура и русская – витражные стеклышки на окнах в доме старика Морозко, резные ставни и многое другое – все это вы увидите, подарив себе зимним вечером просмотр замечательного семейного фильма – сказки “Морозко”.


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