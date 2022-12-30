Конгрессмен США – сенаторы-республиканцы подыгрывают демократам и саботируют урегулирование раздутого бюджета

Новый закон о бюджете США не учитывает нужды пограничной службы, а также подразумевает выделение неразумно больших средств на оборону и помощь Украине. Между тем госдолг США продолжает расти, заявил конгрессмен Чип Рой в эфире телешоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. Часть сенаторов от Республиканской партии поддержала этот законопроект, подорвав усилия своих коллег в палате представителей, подчеркнул политик.

Чип Рой — один из немногих законодателей конгресса, кто действительно прочитал 4 тысячи страниц недавно принятого бюджетного законопроекта на сумму 1,7 миллиарда долларов. Вот так он прокомментировал этот закон.

ЧИП РОЙ, конгрессмен от штата Техас: 18 республиканцев в сенате присоединились к демократам, потом сели на свои шикарные самолёты и отправились домой. А мы стоим тут и пытаемся работать для людей. Чтобы не тратить деньги, которых у нас нет, не ускорять инфляцию, не выделять 7,5 тысячи целевых ассигнований на сумму 16 миллиардов долларов для левацких проектов по всей стране! То, что происходит сейчас в палате представителей, должно вызывать у всех чувство стыда!

Чип Рой, представитель от Техаса в конгрессе, он присоединяется к нам, чтобы рассказать больше об этом бюджетном законе. Чип, рады вас видеть. Многие недооценивают силу выступлений в стенах палаты представителей. Это великолепная, пламенная речь. Расскажите, что вас больше всего тревожит в этом 1,7-миллиардном ужасе?

ЧИП РОЙ: Добрый вечер, Шон, с Рождеством вас. Рад быть с вами. С чего бы начать? На нас вывалили четыре тысячи сто страниц, дав один день на изучение документа. Наши сотрудники копались в нём, моя команда тоже. Стоит отметить, что в тексте законопроекта прямо указан запрет на наращивание финансирования пограничной службы, правоохранителей, хотя средства могли бы пойти на меры по охране границы. При этом 18 сенаторов-республиканцев решили присоединиться к демократам и поддержать этот паршивый закон, который ограничит наше «право кошелька» и наши возможности требовать от Байдена защитить границу и разобраться с кризисом. При этом они игнорируют то, что последствия этого решения скажутся и в будущем. Более того, это не просто 7,5 тысячи целевых ассигнований на сумму 16 миллиардов долларов — 670 миллионов уйдут Ричарду Шелби, который станет крупнейшим целевым получателем Республиканской партии. Дело также в том, что они дают деньги тиранам в ФБР — им построят новую штаб-квартиру за 400 миллионов долларов! Они выделяют больше денег Национальному институту здоровья, что, как только что отметил Джей Баттачария, совершенно глупо! Большая технологическая корпорация поместила его в чёрный список, а мы продолжаем давать больше денег ФБР, которое целенаправленно работает с такими компаниями, чтобы преследовать и блокировать таких, как Джей Баттачария. Зачем мы делаем это? И самое главное — почему это поддержали 18 сенаторов-республиканцев, нагадив республиканскому большинству в палате представителей, после того, как американский народ дал нам право стать партией большинства?

Это хороший вопрос. Эти 18 сенаторов-республиканцев поддержали законопроект, хотя могли просто применить «длящуюся резолюцию» (сохраняет ранее существовавшие ассигнования на том же уровне, что и в предыдущем финансовом году. — ИноТВ) на месяц или полтора, пока Республиканская партия не получит контроль над нижней палатой и не предложит свой собственный законопроект. Но они решили не делать этого. Спрашивали ли вы кого-либо из сенаторов-республиканцев, возможно, как и вы, представляющих Техас, зачем они так поступили в преддверии начала нового цикла в палате представителей? Это же не имеет никакого смысла.

ЧИП РОЙ: Верно, я общался с некоторыми из них. Буду честен, все их ответы звучали весьма жалко. Нет никаких оправданий для поддержки этого законопроекта. Что они говорят? Это самый благоприятный из возможных вариантов, Чип! И тут дело даже не в том, что сейчас идёт активная дискуссия по поводу того, кто станет спикером. Суть в том, что республиканцы из палаты представителей выступили бы против них в вопросах трат на военные нужды и помощь Украине. Это всё про деньги для Украины и расходы на оборону! Я уверен, вы согласитесь со мной, я всеми четырьмя за выделение необходимых средств для нашей сферы обороны, для мужчин и женщин в рядах наших вооружённых сил. Чтобы было оружие, самолёты, снаряды и тренировки, чтобы они учились убивать людей и устраивать взрывы, так и быть. Я выступаю против эксперимента по социальному инженерингу, который проводится в нашей армии, я также против безвозмездной помощи Украине. Я также против того, чтобы использовать это в качестве оправдания за наращивание госдолга и избегать тяжёлого разговора о том, сколько и почему мы тратим. Эти сенаторы прикрываются нуждами национальной обороны, чтобы тратить деньги, которых у нас нет, ослабляя охрану нашей границы и подрывая позиции республиканского большинства, которое пытается найти выход. Этому нет оправдания, ноль, и я готов поспорить с любым из них где и когда угодно.

В этом состоит проблема, Чип. Республиканцы идут к своим избирателям, к людям, которые дают им деньги, и говорят: «Мы понизим долг! Мы сделаем кучу полезного для свободы предпринимательства!» А потом они голосуют за подобные законопроекты о бюджете! Я не понимаю, как республиканец может пойти к какому-либо донору, волонтёру или избирателю и сказать: «Послушайте, я буду бороться за вас!», а потом голосовать в поддержку такого мусора! Я не понимаю, мне кажется, они потеряли всякий авторитет.

ЧИП РОЙ: Я согласен с вами. Сейчас мы к тому же сталкиваемся с этим кризисом на границе, который стремительно усугубляется. И повторюсь, эти 18 сенаторов-республиканцев лишили нас «права кошелька» — отобрали рычага давления и продолжают выделять больше денег, чтобы проверять на границе большее число людей. Вы видите, что происходит: раздел 42 — это такая блестящая вещица, которой прикрываются республиканцы. Отменяй его или нет, у нас всё равно будет массовый кризис. В ноябре из 230 тысяч человек 60 тысяч не пропустили через границу на основании раздела 42. Но ещё более 160 тысяч остались! Происходит просто что-то невероятное, и республиканцы подыгрывают этому. Нам нужно использовать все доступные палате представителей инструменты, в том числе принцип потолка госдолга, чтобы 30 сентября следующего года воспользоваться «правом кошелька».

Да, вы правы. Республиканское большинство сможет реализовать полноту власти лишь после 30 сентября, когда этот новый бюджет будет освоен и начнётся голосование за новые бюджетные законопроекты. Чип Рой, умный и дерзкий человек, спасибо вам, мы ценим это.

ЧИП РОЙ: Спасибо Шон, храни вас бог!

Дата выхода в эфир 29 декабря 2022 года.