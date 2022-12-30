 

«Очень плохо» — больше половины шведов не одобряют работу своего правительства

30.12.2022, 9:52, Разное
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По данным последнего опроса общественного мнения, шесть из десяти жителей Швеции уверены, что их правительство не справляется с порученной работой, пишет Aftonbaldet. Примечательно, что лишь за один месяц доля недовольных деятельностью руководства скандинавской страны увеличилась на 20%.


AP

Репутация шведского правительства поразительно быстро проседает в глазах избирателей, о чём свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого рейтинговым институтом «Демоскоп» совместно с газетой Aftonbladet. Выяснилось, что на сегодняшний день 62% респондентов считают, что правительство королевства плохо справляется со своими обязанностями, из которых 25% охарактеризовали его работу «довольно плохой», а 37% опрошенных оценили работу кабинета министров словами «очень плохо», пишет издание. 

Как отмечается, дело не только в том, что почти две трети считают, что правительство под руководством премьер-министра Ульфа Кристерссона плохо работает, что и без того должно беспокоить министров и партийных лидеров. Рейтинг одобрения кабмина рухнул с ноября, первого полного месяца, когда нынешнее правительство находилось у власти, на целые 20%, что соответствует 1,3 миллионов избирателей. Итак, за один месяц 1 миллионов 300 тыс. человек изменили своё мнение и теперь считают, что правительство работает «довольно плохо» или «очень плохо».

Доля избирателей, одобряющих работу правительства сократилась с ноября на 6% и составляет 36%. Число тех, кто считает, что правительство работает «очень хорошо», уменьшилось на 7% и составило 8%. Доля тех, кто считает, что усилия чиновников «неплохие», увеличилась на 1%. По мнению автора статьи, что особенно плохо, так это то, что число тех, кто считал, что правительство работает «довольно плохо», увеличилось на скромные 3%, а число тех, кто оценивает усилия политиков на оценку «очень плохо», увеличилось на 16%, что говорит о большом недовольстве. Правительство и премьер-министр Ульф Кристерссон вступили в должность 18 октября, и за это время прошло всего два месяца и десять дней, напоминает Aftonbladet.


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