Отбор газа из хранилищ ЕС практически совпал с рекордной закачкой

Отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации компании, откачка газа из хранилищ стран ЕС составила 161 млн куб. м (минимальный показатель для этого дня с 2013 года), в то время как закачка в них – 162,9 млн куб. м, передает ТАСС.

В данный момент европейские ПХГ заполнены на 83,19% (на 12,55% выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,03 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что закачка газа в подземные хранилища ЕС продолжает превышать отбор из них более чем в два раза, тем самым устанавливая рекорд для зимнего периода.

По информации западных информагентств, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Причем, по прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сильно европейская энергетика стала зависеть от погоды.

—