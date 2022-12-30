 

Отбор газа из хранилищ ЕС практически совпал с рекордной закачкой

30.12.2022, 9:50, Новости дня
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Отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации компании, откачка газа из хранилищ стран ЕС составила 161 млн куб. м (минимальный показатель для этого дня с 2013 года), в то время как закачка в них – 162,9 млн куб. м, передает ТАСС.

В данный момент европейские ПХГ заполнены на 83,19% (на 12,55% выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,03 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что закачка газа в подземные хранилища ЕС продолжает превышать отбор из них более чем в два раза, тем самым устанавливая рекорд для зимнего периода.

По информации западных информагентств, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Причем, по прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий.  

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сильно европейская энергетика стала зависеть от погоды. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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