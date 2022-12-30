 

Rolling Stone: Лидера Aerosmith обвинили в сексуальном насилии

30.12.2022, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американка, сожительствовавшая с вокалистом рок-группы Aerosmith Стивеном Тайлером в 1970-х годах, будучи несовершеннолетней, подала против певца иск и обвинила его в сексуальном насилии, сообщили СМИ.

Как сообщил журнал Rolling Stone, истица Джулия Холкомб направила иск в суд Лос-Анджелеса после того, как штат Калифорния отменил срок давности для подачи заявлений о сексуальном насилии, передает ТАСС. В иске Холкомб утверждает, что Тайлер убедил ее мать предоставить ему опекунство над ней, когда ей было 16 лет. По словам истицы, опека позволила Тайлеру жить с ней. Их отношения начались в 1973 году и продлились около трех лет.

Как пишет журнал, в самом иске Тайлер по имени не назван, вместо этого там указаны анонимные ответчики. В иске говорится, что Тайлер после концерта отвез Холкомб в гостиницу и «совершил с ней различные действия преступного сексуального характера», а затем вызвал для нее такси и отправил домой. По словам женщины, в 1975 году в 17-летнем возрасте она забеременела от Тайлера, но тот вынудил ее сделать аборт. После аборта девушка ушла от певца, стала католичкой и вскоре вышла замуж.
Представитель Тайлера не прокомментировал изданию ситуацию с иском.

Ранее жительница Луизианы Кристина Шарлотта Херш обвинила 85-летнего актера Уоррена Битти, известного по роли Клайда Бэрроу в классической кинокартине «Бонни и Клайд», в принуждении к действиям сексуального характера, которые он якобы совершил в 1973 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Стало известно о серьезном диагнозе у Жириновского

05.11.20 / Власти Парижа ужесточили противоэпидемические меры

02.09.20 / Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии

19.08.20 / Специалисты выяснили, какие препараты могут провоцировать рак

07.04.21 / В мире: Страны Прибалтики демонстративно издеваются над русскими активистами

17.12.21 / Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых

28.06.22 / Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС

10.07.20 / В ВОЗ допустили возвращение ограничений из-за COVID-19 в России

30.06.21 / Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям

29.07.21 / Эксперты утверждают, что смартфоны Apple и Huawei дешевеют медленнее других гаджетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика