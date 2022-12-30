Rolling Stone: Лидера Aerosmith обвинили в сексуальном насилии

Американка, сожительствовавшая с вокалистом рок-группы Aerosmith Стивеном Тайлером в 1970-х годах, будучи несовершеннолетней, подала против певца иск и обвинила его в сексуальном насилии, сообщили СМИ.

Как сообщил журнал Rolling Stone, истица Джулия Холкомб направила иск в суд Лос-Анджелеса после того, как штат Калифорния отменил срок давности для подачи заявлений о сексуальном насилии, передает ТАСС. В иске Холкомб утверждает, что Тайлер убедил ее мать предоставить ему опекунство над ней, когда ей было 16 лет. По словам истицы, опека позволила Тайлеру жить с ней. Их отношения начались в 1973 году и продлились около трех лет.

Как пишет журнал, в самом иске Тайлер по имени не назван, вместо этого там указаны анонимные ответчики. В иске говорится, что Тайлер после концерта отвез Холкомб в гостиницу и «совершил с ней различные действия преступного сексуального характера», а затем вызвал для нее такси и отправил домой. По словам женщины, в 1975 году в 17-летнем возрасте она забеременела от Тайлера, но тот вынудил ее сделать аборт. После аборта девушка ушла от певца, стала католичкой и вскоре вышла замуж.

Представитель Тайлера не прокомментировал изданию ситуацию с иском.

Ранее жительница Луизианы Кристина Шарлотта Херш обвинила 85-летнего актера Уоррена Битти, известного по роли Клайда Бэрроу в классической кинокартине «Бонни и Клайд», в принуждении к действиям сексуального характера, которые он якобы совершил в 1973 году.

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