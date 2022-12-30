 

Мишустин исполнил новогоднюю мечту десятилетнего мальчика из Краснодарского края

30.12.2022, 9:50, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин подарил десятилетнему Рамину Павленко из Краснодарского края теннисный стол и ракетку от четырехкратного чемпиона мира из Китая Фань Чжэньдуна.

В Telegram-канале правительства отмечается, что премьер поприветствовал мальчика и предложил сыграть первую партию в одном из залов Дома правительства. Рамин показал хорошие навыки игры, что заставило премьер-министра восхититься возгласом: «Вот это да!»

Глава кабмина рассказал, что выбрал открытку с мечтой от Рамина во время всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» случайно. Он также спросил школьника о других его увлечениях. Рамин рассказал об успехах в плавании, игре в дартс.

Во время чаепития с премьером и всей своей семьей мальчик сообщил о любимых занятиях, среди которых оказались ветеринария и рисование. Еще один член семьи Артем Павленко показал несколько своих рисунков, заслужив похвалу Мишустина. Прмьер отметил, что мальчик отправляет рисунки участникам спецоперации, чтобы поддержать военных.

Кроме того, все младшие члены семьи тоже получили новогодние подарки от председателя правительства: краски, электронную книгу и набор для рукоделия.

Ранее в акции принял участие президент Владимир Путин. С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале «Манеж», глава государства снял три открытки с желаниями детей.

Акция «Елка желаний» открылась в РФ 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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