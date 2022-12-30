Россиян обяжут сдать экзамен для пользования лифтом

Постановлением МЧС в целях повышения безопасности граждан всем желающим воспользоваться лифтом, эскалатором или траволатором придётся получить сертификат опытного пользователя. Для этого необходимо пройти трёхмесячные курсы на учебных комбинатах.

В программу занятий войдут как теоретическая, так и практическая часть. Слушателям расскажут о правилах поведения в лифте, объяснят назначение кнопок и расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях. После завершения лекций и практических занятий учащимся предстоит пройти экзамен. Обучение будет платным. Его стоимость определят образовательные учреждения.

Управляющие компании и организации, которые используют лифты, эскалаторы или траволаторы, обяжут проверять документ у пассажиров или установить автоматические устройства, предотвращающие возможность использования механизмов людьми без соответствующей квалификации.

Использовать лифты для передвижения без документов запретят с 1 мая 2023 года.

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