В новогоднем обращении президент подчеркнёт ценность традиций и напомнит, что для истинно православных россиян 2022 год не закончится 31 декабря

Стала известна тема

новогоднего обращения президента РФ к гражданам страны. В этом году Владимир

Путин особое внимание уделит необходимости помнить и чтить традиции русского

мира, защищать их от пагубных заимствований чуждых нам культур.

«Издревле у русских

людей на всё был свой взгляд, свой уклад. Давайте вспомним про нашу самобытную

систему мер и весов, собственный календарь и летоисчисление, своеобразную

судебно-правовую систему. Мы до сих пор пользуемся своим, оригинальным

алфавитом, у нас есть своя изумительная и неповторимая религия. Что-то из традиций

утеряно безвозвратно, но многое ещё можно вернуть», – отметит Владимир Путин в

своём обращении.

Также президент напомнит,

что в соответствии с традиционным для России юлианским календарём, Новый год

для истинных патриотов русского мира наступит только через две недели, которые

нужно прожить достойно и благородно, непременно соблюдая все исконные праздничные

традиции русского народа.

«Именно в пятницу, 13

января, закончится этот тяжёлый год и начнётся истинный 2023 год, который мы

все очень долго ждали. Подождём же ещё немного», – так закончит свою речь

президент.

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