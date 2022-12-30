В новогоднем обращении президент подчеркнёт ценность традиций и напомнит, что для истинно православных россиян 2022 год не закончится 31 декабря
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Стала известна тема
новогоднего обращения президента РФ к гражданам страны. В этом году Владимир
Путин особое внимание уделит необходимости помнить и чтить традиции русского
мира, защищать их от пагубных заимствований чуждых нам культур.
«Издревле у русских
людей на всё был свой взгляд, свой уклад. Давайте вспомним про нашу самобытную
систему мер и весов, собственный календарь и летоисчисление, своеобразную
судебно-правовую систему. Мы до сих пор пользуемся своим, оригинальным
алфавитом, у нас есть своя изумительная и неповторимая религия. Что-то из традиций
утеряно безвозвратно, но многое ещё можно вернуть», – отметит Владимир Путин в
своём обращении.
Также президент напомнит,
что в соответствии с традиционным для России юлианским календарём, Новый год
для истинных патриотов русского мира наступит только через две недели, которые
нужно прожить достойно и благородно, непременно соблюдая все исконные праздничные
традиции русского народа.
«Именно в пятницу, 13
января, закончится этот тяжёлый год и начнётся истинный 2023 год, который мы
все очень долго ждали. Подождём же ещё немного», – так закончит свою речь
президент.
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