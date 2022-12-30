От пуховиков до тренчей: тенденции верхней одежды зима-весна 2023 и самые актуальные модели

Погода сейчас, как правило, достаточно холодная, поэтому наличие верхней одежды не подлежит обсуждению. Поэтому стоит уделить больше внимания своим пальто и курткам. В конце концов, если вы тщательно продумываете свой наряд каждый день, а затем прячете все это совершенство под пальто или курткой. Значит, этот дополнительный слой одежды должен быть таким же шикарным и стильным, не так ли?

Для тех, кто проводит хотя бы часть своего дня на улице, пальто или куртка не только подчеркивают, но и в значительной степени определяют образ. Так что, выбирать верхнюю одежду следует тщательно. Самые модные пальто и куртки 2023 года разнообразны и подходят для самых разных случаев. Вечные фавориты, такие как тренчи и пуховики, безусловно, попали в этот список.

Кроме того, вневременные варианты, такие как укороченные, автомобильные пальто, переживают всплеск популярности с тех пор, как они были впервые представлены несколько десятилетий наза. Этой зимой также стоит инвестировать в привлекательную верхнюю одежду, включая спортивный стиль и яркие оттенки .

Яркий цвет

Независимо от того, какой силуэт вы выберете, в этом сезоне добавьте красок в свой гардероб для холодной погоды. Модники знают, что, особенно когда температура начинает падать, верхняя одежда просто необходима — так что она может выглядеть так же шикарно, как и одежда под ней, которую вы прикрываете. Но если зимой основной упор делается на тепло, то когда приходит весна, яркие краски становятся еще более актуальными.

Пальто свободного кроя и тренч

Отличный вариант для зимних прогулок. Они согревают и выглядят фантастически стильно. Нет ничего более классического, чем тренчкот. Они, конечно, не в тренде, но они по-прежнему входят в список обязательных пальто и курток на 2023 год. Независимо от того, экономите ли вы деньги, купите классический тренч верблюжьего или черного оттенка, который дополнит любой образ.

Тренч с рукавом «летучая мышь» из органического хлопка позволит вам оставаться собой в холода.

Длинное пальто

Очаровательный стиль пальто, полы которого развеваются и колеблются при ходьбе, а также излучают элегантность с каждым шагом. Как вы уже догадались, пальто не должно доставать до земли. Даже если вам очень нравится модель, ее нужно будет скорректировать, если полы подметают асфальт.

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Шерстяное пальто оверсайз с широким воротником сделает из вас настоящую леди. А если хочется добиться еще большей глубины, то рассмотрите двубортное пальто с узором “елочка” из смесовой шерсти.

Автомобильные пальто

Этот стиль с силуэтом миди появился в начале 1900-х годов, когда вождение автомобиля считалось больше спортом, чем сегодня. Поскольку большинство автомобилей были с открытым верхом и, конечно же, без отопления, для езды требовалось легкое пальто. Так родилась автомобильная куртка. Сегодня она имеет слегка расклешенную форму и представлена в различных цветах, узорах и нейтральных тонах.

Спортивные пальто

Каждый сезон спортивный стиль пальто выходит на первый план. В этом году это больше похоже на стиль апре-ски, полный смелых цветов, который вы можете носить независимо от того, катаетесь ли вы на склонах или отдыхаете дома, за сотни миль от ближайшей заснеженной горы.

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С каждым сезоном короткие пуховики спортивного типа поднимаются в рейтингах, превращаясь из повседневного, практичного варианта, который согревает вас, в фаворита уличного стиля. Поскольку крупные ритейлеры и модные дома подхватили эту тенденцию, это определенно должно быть в наступающем сезоне.

Кашемировое пальто – футляр

Все мы хотим с наступлением зимы выглядеть по прежнему ярко и стильно. Это пальто похоже на утонченное платье. Оно подчеркивает достоинства фигуры и выглядит роскошно. Леопардовая расцветка добавляет оттенок золота, что еще больше усиливает статусность.

Утепленная куртка с меховыми вставками

Элегантный вариант для тех, кому нравиться строгость и элегантность пальто, но при этом завораживает переливы меха.

Отличный вариант для создания вечернего образа, который точно придется кстати, если вы решите предпринять неспешную прогулку по набережной. Куртка украсит, согреет и сделает самой женственной этой зимой. Можно выбрать вариант нейтральных оттенков, чтобы слиться с зимней природой. А если в вас говорит бунтарский дух, то выбирайте куртки ярких оттенков, чтобы скрасить спокойную палитру окружающей природы и показать себя по настоящему стильной.