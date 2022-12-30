“Настоящая альфа-самка”: Объявлено о достойном муже оголившей упругую грудь Бузовой

В последнее время Ольга Бузова все чаще привлекает к себе внимание с помощью внешности и ярких откровенных нарядов. Ее скандальные выходки и аморальное поведение отошли на второй план, и в дело пошли женские хитрости. В арсенале Бузовой черное откровенное платье, оголяющее половину тела, в котором она появилась недавно на светском мероприятии. А на новогоднем корпоративе Бузова и вовсе показала всю нижнюю часть груди. Она выглядывала у нее из выреза. Такое “перевернутое декольте” публика видела впервые.

Эксперт по женским тренингам Юлия Прокудина в беседе с “Дни.ру” прокомментировала поведение артистки. По ее словам, каждый шаг звезды всегда продуман и не делается наугад.

“Ольга Бузова умеет эпатировать, она королева хайпа. Так как Ольга давно хочет найти достойного мужа, это подсознательные сигналы для привлечения мужского внимания. Она настоящая альфа-самка, которая знает, как себя подать на светском рауте. Мы всем помним, как Бузова появилась на премии МУЗ ТВ! Она продумывает каждый свой шаг и, как успешная женщина, любит быть в центре событий”, – объяснила эксперт.

Напомним, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова встречалась с блогером и репером Давидом Манекеном (Дава), однако они расстались. Певица говорила, что собирается родить или усыновить ребенка до 35 лет, но ей почти 37, а на семью нет ни намека. Тем не менее, Бузова сделала в своей новой квартире ремонт, где отвела место под детскую.