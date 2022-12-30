Катя Лель поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

Любимая многими

певица и исполнительница хита “Мой мармеладный” Катя Лель пожелала

читателям “Дни.ру” счастливого 2023 года. Широкая улыбка не покидала

лицо звезды, заряжая зрителей позитивом и хорошим настроением.

“Привет

“Дни.ру”! Я — Катя Лель, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам

чистоты и доброты этого мира. Пусть все у вас получается легко. Будьте

счастливы!” — поздравила читателей артистка.

В этому году Катя

Лель выпустила новую песню. Она исполнила ее вместе с артистом TIMZ, а сам трек называется “Мы

знали”. Кроме этого, на площадках появился и новый клип на песню “Тони”,

исполненную вместе с NLO. Очень

символично, ведь Катя признавалась в контактах с инопланетным разумом.

Надеемся, что в

2023 году мы услышим новые песни Кати Лель, увидим новые клипы, а кому-то повезет

вдвойне оказаться на концерте любимицы публики!