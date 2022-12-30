Катя Лель поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом
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Любимая многими
певица и исполнительница хита “Мой мармеладный” Катя Лель пожелала
читателям “Дни.ру” счастливого 2023 года. Широкая улыбка не покидала
лицо звезды, заряжая зрителей позитивом и хорошим настроением.
“Привет
“Дни.ру”! Я — Катя Лель, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам
чистоты и доброты этого мира. Пусть все у вас получается легко. Будьте
счастливы!” — поздравила читателей артистка.
В этому году Катя
Лель выпустила новую песню. Она исполнила ее вместе с артистом TIMZ, а сам трек называется “Мы
знали”. Кроме этого, на площадках появился и новый клип на песню “Тони”,
исполненную вместе с NLO. Очень
символично, ведь Катя признавалась в контактах с инопланетным разумом.
Надеемся, что в
2023 году мы услышим новые песни Кати Лель, увидим новые клипы, а кому-то повезет
вдвойне оказаться на концерте любимицы публики!
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