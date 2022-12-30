В Швеции участились кражи из продуктовых магазинов

В Швеции стали всё чаще воровать мясо из магазинов, пишет телеканал SVT. В связи с участившимися кражами еды персонал торговых точек вынужден хранить часть дорогостоящего ассортимента на складах. Еженедельные убытки магазинов исчисляются тысячами шведских крон. О бедственном положении телеканалу рассказал владелец одного из магазинов Томас Фрик.

ТОМАС ФРИК, владелец продуктового магазина: Заходим на склад, где храним наше мясо. Здесь у нас есть говядина, рубленое и нарезанное филе говядины, рёбрышки, антрекоты, стейки. Это мясо, которое мы не можем держать в магазине, потому что его воруют. Приходится искать другие решения. Говяжья вырезка на прилавке вообще отсутствует, она хранится только на складе. Здесь на обычных полках очень мало упаковок с мясом. Если вы хотите больше, об этом нужно сообщить персоналу.

В первую очередь воровство мяса дорого нам обходится, это тысячи крон каждую неделю. Но также большой проблемой является то, что мы не можем выбрать необходимый ассортимент. В магазине тяжело найти баранину, оленину и говяжью вырезку.

Обычно кражи у мясного прилавка происходят таким образом: посетитель магазина складывает товары в корзину, затем отходит в угол, где можно находиться относительно незамеченным, а затем либо набивает сумку, либо куртку. Всё происходит очень быстро. Довольно часто бывает, что люди в магазине прячут еду под одежду и мы останавливаем их прямо внутри магазина, чтобы они не успели уйти. Получаются довольно неприятные ситуации, когда нам угрожают и есть риск потасовок.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2022 года.