 

Советница Рейгана Масси: После встречи со мной Рейган забыл, что СССР – «империя зла»

30.12.2022, 8:30, Новости дня
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Советница экс-президента США Сюзанн Масси рассказала, что после ее встречи с Рональдом Рейганом он перестал называть СССР «империей зла».

По ее словам, СССР был центром силы и воспринимался западным миром угрожающе. Масси напомнила фразу Рейгана, что СССР – это империя зла, но, как утверждает советница, после встречи с ней он никогда не произносил эту фразу снова, передает РИА «Новости».

По ее словам, ей удалось пояснить президенту и его окружению, что СССР–это та же самая Россия, с которой у США были длительные отношения».

По мнению Масси, положительным примером двусторонних отношений является помощь, которую император Александр II оказал президенту Аврааму Линкольну.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Владимир Путин дал российское гражданство бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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