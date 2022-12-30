 

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что серийное производство российского лайнера МС-21 стартует в 2025 году

30.12.2022, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 стартует в 2025 году, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, с 2025 года Москва будем производить самолет серийно и поставлять его потребителям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Накануне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в конце 2024 года планируется поставить первые шесть серийных полностью отечественных лайнеров МС-21.

Ранее в четверг Росавиация одобрила МС-21 с отечественными двигателями и крылом. Минпромторг пояснил, что это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета российскими.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.21 / Инженеры NASA испытают новый электросамолет X-57 Maxwell

08.12.20 / Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

18.06.21 / Из-за глобального потепления комары перестанут исчезать зимой

03.02.21 / Московская биржа открылась снижением

23.09.20 / Microsoft подтвердила новую проблему в Windows 10

23.05.21 / В результате обрыва кабины фуникулера в Италии погибло девять человек

30.10.21 / Компания Nikon представила новую беззеркальную камеру Z9

31.12.20 / COVID-19 любит толпу — британцев призвали праздновать Новый год дома

05.10.21 / “Просто я известный рэпер и все хотят урвать кусочек хайпа от меня”. Бойфренд alyona alyona рассказал, кто был инициатором их отношений

13.07.21 / В китайской провинции Чжэцзян найдены лакированные изделия возрастом около 8 тысяч лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика