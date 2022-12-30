Глава Минпромторга Мантуров заявил, что серийное производство российского лайнера МС-21 стартует в 2025 году
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Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 стартует в 2025 году, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, с 2025 года Москва будем производить самолет серийно и поставлять его потребителям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Накануне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в конце 2024 года планируется поставить первые шесть серийных полностью отечественных лайнеров МС-21.
Ранее в четверг Росавиация одобрила МС-21 с отечественными двигателями и крылом. Минпромторг пояснил, что это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета российскими.
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