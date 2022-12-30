Роскосмос: Российскую космическую обсерваторию запустят на орбиту в конце 2028 года
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Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик ожидается в четвертом квартале 2028 года, заявили в Роскосмосе.
По сообщению госкорпорации, ОКР по теме «Спектр-УФ» сейчас находятся на этапе изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки, а также разработки рабочей конструкторской документации, запуск аппарата запланирован на четвертый квартал 2028 года, передает РИА «Новости».
В Роскосмосе уточнили, что после утверждения новой Федеральной космической программы с 2026 года, ожидается заключение контракта на на сам запуск.
Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ» в период до 2025 года выделено около 3,7 млрд рублей.
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